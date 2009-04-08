طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در آذربایجان غربی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از محلات حاشیه ای شهر ارومیه و بررسی روند اجرای طرح ساماندهی این مناطق افزود: طرح ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای شهرها از مهمترین برنامه های دولت در استان است که با تکمیل مراحل مطالعاتی در شهرهای آذربایجان غربی اجرا می شود.

وی افزود: طرح ساماندهی سکونتگاه های حاشیه ای ارومیه با کمکهای دولتی و مشارکت شهرداری در شش محله ارومیه از سال گذشته آغاز شد که در قالب این طرح بیش از 50 میلیارد ریال برای بهسازی معابر عمومی، احداث سالنهای ورزشی، پارکهای محله ای و ساخت کتابخانه های عمومی اختصاص یافته است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اظهار داشت: طرح ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی محله های واقع در کوی لاله، سالار، ناحیه، وکیل آباد، دین پرست، حاجی پیرلو و دیگاله تا پایان سه ماهه نخست امسال به اتمام می رسد.

در ادامه این بازدید ساکنان این مناطق مشکلات و نیازهای خود را با مطرح کردند و معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز برای رفع این مشکلات دستورات لازم به مدیران دستگاههای اجرایی استان صادر کرد .

همچنین معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در بازدید سرزده از ناوگان اتوبوسرانی ارومیه از نحوه ارائه خدمات ناوگان اتوبوسرانی ارومیه به شهروندان انتقاد کرد و خواستار نظارت بیشتر مسئولان و ساماندهی و بهسازی ناوگان اتوبوسرانی ارومیه شد.

در این بازدید برخی از شهروندان مشکلات و نارسایی های موجود در نحوه جابجایی مسافران و تاخیرهای طولانی در حرکت اتوبوس ها را با معاون امور عمرانی استاندار در میان گذاشتند .

وی در ادامه معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی هعمچنین در جریان بازدید از پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری ارومیه نیز با بیان اینکه امسال بودجه عمرانی شهرداریهای آذربایجان غربی 30 درصد افزایش یافته است بیان داشت: امسال بودجه عمرانی مصوب 38 شهرداری استان بیش از 2 هزار و 20 میلیارد ریال است که این میزان نسبت به سال گشذته 30 درصد رشد دارد .

داریانی تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری، اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی، توسعه فضاهای سبز و مبلمان شهری را از جمله برنامه های عمرانی شهرداریهای در سال جاری عنوان کرد.