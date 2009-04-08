120 میلیون بچه ماهی در رودخانه های مازندران رهاسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد کریمی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از پروژه های بهره برداری شده شیلات ساری در جمع خبرنگاران با تاکید بر بازسازی منابع دریای خزر از سوی کشورهای حاشیه آن اظهار داشت: حدود 20 میلیون از این بچه ماهیان در امری بی سابقه توسط بخش خصوصی در رودخانه های استان رها سازی خواهند شد.

وی با بیان اینکه در انواع ماهیان به ویژه ماهی سفید در رودخانه ها رهاسازی می شود، خاطرنشان کرد: این بچه ماهیان پس از گذشت 5/1 سال قبل بهره برداری خواهند شد.

کریمی میزان ماهی بهره برداری شده از دریا و پرورشی در مازندران طی سال گذشته را 60 هزار تن اعلام کرد و یادآور شد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سال جاری 70 هزار تن توسط بخش خصوصی ماهی تولید خواهد شد.

وی سرانه استاندارد مصرف ماهی در جهان را 12 کیلوگرم عنوان کرد و اظهار داشت: این میزان در کشور 7/8 کیلو و مازندران بیش از 11 کیلوگرم است که با افزایش تولید ماهی در استان در سال جاری به استاندارد مصرف ماهی خواهیم رسید.

وی فعالیت های شیلات مازندران را در بازسازی منابع دریای خزر را مثبت ارزیابی کرد و افزود: مازندران به عنوان یکی استان های حاشیه دریای خزر برنامه های مشخصی را در این راستا تدوین کرده است.

کریمی توسعه شیلات را یکی از زمینه های توسعه مازندران بر شمرد و گفت: شیلات به دلیل تامین مواد غذایی مردم و تاثیر مثبت در اشتغالزایی در برنامه های توسعه استان جایگاه ویژه ای دارد.

استاندار مازندران به اشتغال 14 هزار نفر به طور مستقیم در بخش شیلات استان اشاره کرد و افزود: هر 20 میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش شیلات برای یک نفر اشتغالزایی دارد که زودبازده ترین اشتغالزایی به این بخش اختصاص دارد.

به گفته وی، ظرفیت های موجود استان در بخش شیلات محدودیت ندارد که نقاط مثبت و منفی آن برای توسعه بررسی می شود.

وی به ایجاد بازار بزرگ ماهی فروشان در مرکز استان توسط بخش خصوصی به عنوان پایانه شمال کشور اشاره کرد و اظهار داشت:‌ احداث این پایانه در مرحله آماده سازی کارگاه می باشد که حداکثر تا اوایل سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.