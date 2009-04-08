کتاب "نقض حقوق زنان و کودکان در اتحادیه اروپا" در تهران رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که روز چهارشنبه با حضور حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه، سید محمد علی حسینی معاون حقوقی و بین الملل دستگاه دیپلماسی و طاهره نظری مدیر کل امور زنان و حقوق بشر وزارت خارجه برگزار شد همچنین کتاب مجموعه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران ویژه زنان و کودکان رونمایی شد.

بر اساس این گزارش کتاب نقش حقوق زنان و کودکان در اتحادیه اروپا برگرفته از اسناد رسمی نهادهای بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد است که مهمترین چالش های حقوقی زنان و کودکان در کشورهای عضو این اتحادیه را مورد بررسی کارشناسی قرار می دهد.

سید محمد علی حسینی معاون حقوقی وزیر خارجه در نشست رونمایی این کتاب با ابراز خرسندی از انتشار موفق این اثر، از همکاری نهادهای بین المللی از جمله یونیسف تقدیر کرد و با اشاره به عنایت ویژه دولت نهم به سیاه نمایی های برخی کشورهای غربی علیه ایران در زمینه حقوق بشر، اظهار داشت: دولت نهم با عنایت به این مسئله و ضرورت خروج از این دایره تنگ و ساخته شده توسط برخی کشورها و با توجه به لزوم معرفی فرهنگ غنی حقوق بشری ایران اسلامی ، اقدام به تعریف استراتژی ویژه ای در خصوص حقوق بشر به ویژه در حوزه حقوق کودکان و زنان کرده است که از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری الهام می گیرد.

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