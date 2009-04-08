دولت نهم تاکنون تلاشهای ارزنده ای انجام داده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان امام جمعه اصفهان در مراسم استقبال مردم از رئیس جمهور در میدان امام اصفهان افزود: دولت نهم در طول دوران خدمت خود تاکنون باعث سربلندی کشور از لحاظ سیاسی شده است.

وی ادامه داد: دولت نهم همواره در مقابل دشمنان و استکبار مردانه ایستادگی کرده است که این امر تاثیر فراوانی را به دنبال داشته و عاملی برای سربلندی کشور در جهان تلقی می شود.

طباطبائی نژاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: دولت نهم در عرصه انرژی هسته ای نیز اقدامات قابل توجه و مثبتی را به انجام رسانده و سزاوار است که جشن هسته ای در این خصوص گرفته شود.

همچنین استاندار اصفهان گفت: سفرهای استانی رئیس جمهور همواره برکات زیادی را به همراه داشته چنانچه مصوبات سفر اول ریاست جمهوری به اصفهان عدالت محوری این دولت را محقق کرد.

سید مرتضی بختیاری در جمع مردم اصفهان در استقبال از دکتر احمدی نژاد افزود: تاکنون رئیس جمهور 7 سفر به اصفهان داشته که این مسافرت ها برکات زیادی را برای اصفهان به همراه داشته است.

وی ادامه داد: مصوبات سفر نخست ریاست جمهوری به اصفهان که در روستاها نیز نقش آن بارز بود نمادی از عدالت محوری این دولت را به بار نشاند.

بختیاری در بخش پایانی سخنان خود خود به خشکسالی زراعی سال گذشته اصفهان اشاره کرد و گفت: این امر مشکلات زیادی را برای اصفهان به همراه داشته است که در این خصوص گزارشات مفصلی را به دولت ارائه خواهم کرد.