پاتریاک مسکو زلزله ایتالیا را به پاپ و نخست وزیر تسلیت گفت

پاتریاک کریل اول رهبر روحانی کلیسای ارتدکس روسیه به دنبال وقوع زلزله در منطقه آبروزتو ایتالیا به پاپ و نخست وزیر ایتالیا تسلیت گفت و برای آرامش ارواح قربانیان این فاجعه تسلیت گفت و با اشاره به پیامی از انجیل گفت که خداوند خدای مردگان نیست، بلکه خدای زندگان است و برای وی همه زنده هستند. وی همچنین تلگرامی برای نخست وزیر ایتالیا ارسال کرده و طی آن برای برلوسکونی قدرت و یاری خداوند را خواستار شده است.

مافیای ژاپن زندگی معنوی آغاز می‌کند

یکی از بدنامترین افراد یاکوزا یا مافیای ژاپن از فردا چهارشنبه زندگی خود را با آموزش در معبدی در جنوب توکیو برای فعالیت به عنوان یک شخصیت دینی بودیسم تغییر می‌دهد. تاداماسا گوتو 66 ساله که دارو دسته وی یکی از قدرتمندترین اتحادیه‌های جنایی ژان را تشکیل داده اند، ماه اکتبر گذشته از گروه یاکوزای خود از سوی روسای بالاتر اخراج شد.

بودائیان ژاپن امروز میلاد بنیانگذار بودیسم را جشن می‌گیرند

اگرچه پیروان آئین بودیست در سراسر جهان روز 2 ماه می را امسال به عنوان وساک، روز میلاد بودا، پایه گذار آئین بودیست جشن می گیرند، اما پیروان بودیسم در ژاپن امروز چهارشنبه 8 آوریل را روز میلاد بودا تلقی می‌کنند. این روز در ژاپن تعطیلی ملی محسوب نمی‌شود، اما تمام معابد آذین‌بندی شده، مجسمه‌های کوچک بودا را با گل تزئین کرده و مراسم ویژه‌ای را برگزار می‌کنند.

رژیم اشغالگر اسرائیل نوار غربی را در عید پسح یهودیان می‌بندند

صهیونیستها اعلام کردند که همزمان با آغاز عید پسح یهودیان و به منظور جلوگیری از حملات فلسطینیها، در خلال عید پسح معابر نوار غربی را خواهند بست. نیروهای صهیونیستی تنها کمکهای پزشکی، انسانی و ورود خروج پزشکان، وکلا، سازمانهای غیر دولتی، کارمندان دین را مجاز دانسته و بخشهای تجاری را نیز از این قاعده مستثنی کردند. گفته می‌شود عید پسح یهودیان از امروز چهارشنبه آغاز شده است.

برگزاری نشست خانواده‌های تازه مسلمان شده در ترکیه

شورای جهانی تازه مسلمانان وابسته به انجمن جهانی مسلمانان از 10 تا 13 آوریل نشستی ویژه خانواده‌های تازه مسلمانان در استانبول ترکیه برگزار می‌کند. این نشست فرصتی برای معرفی و ارتباط و حمایت از تازه مسلمانان و ایجاد روابط برادری و اخوت میان آنها در جوی سرشار از انس و الفت خواهد بود.