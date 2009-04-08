یک مقام مسئول در وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت : تاکنون 15 نفر به عنوان نامزد انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری دو حوزه انتخابیه تهران و گلستان ثبت نام کرده اند.

گزارش خبرنگار مهر حاکی است، آیت الله تسخیری و آیت الله علوی از جمله چهره های شاخصی هستند که برای شرکت در انتخابات خبرگان به عنوان نامزد ثبت نام کرده اند.

مهلت ثبت نام پایان ساعت اداری امروز چهارشنبه تمام می شود .

این مقام مسئول در وزارت کشور همچنین با اشاره به اینکه تعدادی از فرمانداران سراسر کشور به عنوان سرپرست مشغول فعالیت هستند ، خاطر نشان کرد: طبق قانون برای تصدی مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرمانداران باید حکم رسمی از وزیر کشور داشته باشند و بر همین اساس حکم فرماندارانی که هم اکنون سرپرست هستند ظرف چند روز آینده از سوی وزیر کشور صادر خواهد شد.