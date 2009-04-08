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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

تکواندو باشگاه‌های آسیا-تهران

برتری جوانه و مناطق نفت خیز در گام نخست

برتری جوانه و مناطق نفت خیز در گام نخست

نمایندگان ایران در دومین دوره رقابتهای تکواندو جام باشگاههای آسیا کار خود را با پیروزی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات صبح امروز در سالن خانه تکواندو با حضور "کی سوک لی" نایب رئیس اتحادیه آسیا و ناظر فدراسیون جهانی آغاز شد. در ایتدای این مسابقات چین تایپه 3 بر2 از سد تاجیکستان گذشت و کابل بانک افغانستان 4 بر یک مقابل النصرکویت صاحب برتری شد.

در بازی سوم مناطق نفت خیزجنوب در یک بازی برتر 5 بر صفر ازسد عراق B  گذشت. در این دیدار قادراحمدی، امید غلامزاده، پیام قبادی، لیث ناصری و حاتم حیالی برای نفتی ها به میدان رفته و پنج پیروزی متوالی کسب کردند. در بازی چهارم هم کام ایر افغانستان 4 بریک القادسیه کویت را از پیش رو برداشت.

جوانه تیم سوم ایران در بازی پنجم صبح امروز به مصاف عراق A  رفت و 4 بر یک به پیروزی دست یافت. در این دیدار میثم باقری، آرمن یرمیان، احسان و مسعود حجی زواره چهار پیروزی برای شاگردان رحیم صالحی کسب کردند و جلال خدامی 5 با توجه به قطعی شدن پیروزی تیم خود در سنگین وزن به میدان نرفت.  ضمن اینکه بحرین هم مقابل کره جنوبی تن به شکست داد.

کد مطلب 856787

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