برتری جوانه و مناطق نفت خیز در گام نخست

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات صبح امروز در سالن خانه تکواندو با حضور "کی سوک لی" نایب رئیس اتحادیه آسیا و ناظر فدراسیون جهانی آغاز شد. در ایتدای این مسابقات چین تایپه 3 بر2 از سد تاجیکستان گذشت و کابل بانک افغانستان 4 بر یک مقابل النصرکویت صاحب برتری شد.

در بازی سوم مناطق نفت خیزجنوب در یک بازی برتر 5 بر صفر ازسد عراق B گذشت. در این دیدار قادراحمدی، امید غلامزاده، پیام قبادی، لیث ناصری و حاتم حیالی برای نفتی ها به میدان رفته و پنج پیروزی متوالی کسب کردند. در بازی چهارم هم کام ایر افغانستان 4 بریک القادسیه کویت را از پیش رو برداشت.

جوانه تیم سوم ایران در بازی پنجم صبح امروز به مصاف عراق A رفت و 4 بر یک به پیروزی دست یافت. در این دیدار میثم باقری، آرمن یرمیان، احسان و مسعود حجی زواره چهار پیروزی برای شاگردان رحیم صالحی کسب کردند و جلال خدامی 5 با توجه به قطعی شدن پیروزی تیم خود در سنگین وزن به میدان نرفت. ضمن اینکه بحرین هم مقابل کره جنوبی تن به شکست داد.