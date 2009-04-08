ایجاد سیستم فرماندهی مستقیم بحران در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیرحسین قاضیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: وضعیتی که کشور در مرزهای شرقی در موضوع قاچاق مواد مخدر و ناامنی با آن روبروست تهدید کننده سلامت انسانها به صورت مستقیم و غیرمستقیم است که باید به آن به صورت یک بحران نگریسته شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با اشاره به راهاندازی اخیر ستاد مدیریت بحران در کشور تصریح کرد: در اساسنامه این ستاد، پیشگیری برای جلوگیری از کاهش اثرات منفی حوادث، آمادگی و مقابله و بازسازی و بازتوانی برای بازگشت مردم به زندگی عادی خود تعریف شده است.
وی گفت: باید یک سیستم فرماندهی مستقیم در مدیریت بحران در سطح کلان در کشور پیشبینی و ایجاد شود.
قاضیزاده با پرداختن به نکاتی درباره وظایف بین حوزه اجرا و قانون گذاری اظهار داشت: باید در کشور سیاست و برنامههای ملی برای مدیریت جامعه بحران و تفکیک سازمانهای کشوری در مدیریت بحران برای مشخص شدن وظایف و پاسخگو بودن آنان در صورت وقوع حوادث، نظارت بر مدیریت بحران کشور، پیشبینی منابع موردنیاز برای بازسازی مناطق حادثهدیده و سیستم امنیتی و اجتماعی در مواقع بحران وجود داشته باشد.
وی گفت: مسائلی که باعث ایجاد اختلال در سلامت انسانها میشود تنها حوادث و سوانح نیست بلکه چالشهای امنیتی و اجتماعی نیز میتواند باعث ایجاد مشکلات در سلامت انسانها شود.
عضو کمیسیون درمان و آموزش پزشکی مجلس ایجاد بحرانهای جوامع را ناشی از حوادث طبیعی، غیرطبیعی، انسانی و غیرانسانی برشمرد و گفت: این حوادث و بحرانها باعث ایحاد مشقتهایی برای جامعه انسانی میشود.
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