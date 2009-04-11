به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی پردیس مرکزی دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران که در چند فاز پیش بینی شده بود و شامل حد فاصل خیابان پورسینا و بلوار کشاورز، حد فاصل خیابان 16 آذر و کارگر و حد فاصل خیابانهای قدس و وصال می شد، مسکوت مانده است. این موضوع را معاون اداری و مالی دانشگاه تهران می گوید: "طرح توسعه دانشگاه تهران مسکوت مانده است."

سید محمد مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: برای از سرگیری طرح توسعه دانشگاه تهران 200 میلیارد تومان نیاز است. محدوده فیزیکی که در ابتدا برای دانشگاه تهران مشخص شده بود از میدان انقلاب شروع می شد و تا انتهای کارگر شمالی ادامه داشت اما به طرق مختلف منفک شده است اما بعدها مسئولان به این نتیجه رسیدند تا بخشی از آن پیش بینی اولیه را به عنوان محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران در نظر بگیرند. 200 میلیارد تومان برای طرح توسعه دانشگاه تهران به صورت وام به دانشگاه اختصاص داده شد و دانشگاه تهران تضمین کرد که پرداخت آن را شروع کند بنابراین خرید ساختمانهای واقع در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران آغاز شد.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر 200 میلیارد تومانی که به صورت وام به دانشگاه تهران اختصاص پیدا کرده بود تقریبا تمام شده و به اندازه 200 میلیارد تومان دیگر نیاز داریم تا بقیه ساختمانهایی که در محدوده طرح توسعه قرار دارند خریداری شوند اما این 200 میلیارد تومان مورد نیاز دانشگاه تهران طی سالهای اخیر به دلایل مختلفی تامین نشده است.

وزارت علوم گاها به دانشگاه تهران نگاه رقابتی دارد

معاون دانشگاه تهران در تشریح علل عدم تامین اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح توسعه دانشگاه تهران به مهر گفت: گاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نگاه رقابتی به دانشگاه تهران دارد زیرا قدمت دانشگاه تهران از وزارت علوم بیشتر است و زمانی دانشگاه تهران معادل وزارت علوم بوده و رئیس این دانشگاه در دولت حاضر می شده است.

دانشگاه تهران به میزان نقشش در آموزش عالی مورد توجه قرار نمی گیرد

وی افزود: دانشگاه تهران به تناسب بزرگی و اهمیتی که در توسعه آموزش عالی کشور دارد مورد توجه قرار نمی گیرد. نگاهی که در اصلاحیه بودجه به دانشگاه تهران شده است مانند نگاهی است که به دانشگاه فلان شهر شده است. به دانشگاه تهران و دانشگاه فلان شهر که به لحاظ جمعیتی، اهمیت و اعتبار رشته های تحصیلی و اهمیتی که برای کشور دارند متفاوت هستند، یک گونه نگاه می شود. استدلال افرادی که به دانشگاه تهران توجه نمی کنند این است که دانشگاه تهران دانشگاهی قوی و توانمند است لذا بر خود وظیفه می دانند که باید بیشتر به دانشگاههای شهرستانها توجه کنند. این درحالیست که وقتی دانشگاه تهران بزرگتر است بالتبع هزینه بیشتری را نیز می طلبد. این نگاهها نگاه منصفانه ای به دانشگاه تهران نیست.

سید محمد مقیمی یادآور شد: برای اینکه دانشگاه تهران نماد بودن خود را حفظ کند و اهمیت آموزش عالی در کشور را بالاتر ببرد و رشته های جدید و میان رشته ای را توسعه دهد نیازمند توجه بیشتری از نظر فضای فیزیکی و امکانات است.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه تهران نیازمند توجه بیشتری است، ادامه داد: اعضای هیئت علمی دانشگاههای شهرستانها مسکن و امکانات رفاهی مناسبی دریافت کرده اند اما اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران از یک دهم این امکانات رفاهی نیز بهره ای نبرده اند.

توانایی دانشگاه تهران برای اسکان دانشجویان روز به روز کاهش می یابد

معاون دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه زیرساختها را باید توسعه دهیم در ادامه به مهر گفت: درصد دانشجویانی که می توانیم در خوابگاهها اسکان دهیم روز به روز در حال کاهش است. رویکرد دانشگاه تهران به سمت بین المللی شدن و افزایش تعاملات بین المللی است اما با این وضعیت رفاهی و خوابگاهی نمی توانیم دانشجو از کشورهای اروپایی و حتی کشورهای دیگر جذب کنیم زیرا وقتی این امکانات را مشاهده می کنند نظرشان جلب نمی شود و بعضا منصرف می شوند.

وضعیت موجود کیفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران را کاهش می دهد

وی ادامه داد: دانشگاه تهران هیئت علمی توانمندی دارد اما به مرور زمان که امکانات تحلیل می رود کیفیت هیئت علمی دانشگاه تهران نیز تحلیل خواهد رفت بنابراین نمی توانیم کیفیت در دانشگاه تهران را با همان امکانات چندین سال قبل توسعه دهیم. منتها رویکرد در دولت و بودجه اینگونه است که می گویند دانشگاهها خودشان درآمد اختصاصی کسب کنند و بخش عمده بودجه مورد نیازشان را از محل درآمدهای اختصاصی تامین کنند. این اتفاق ممکن است دانشگاهها را از مسیر اصلی شان منحرف کند و خواه ناخواه وارد فضای بازاری شوند و از مسیر اصلی منحرف شوند.

دانشگاه اگر به سرعت به سمت کسب درآمد برود از ماموریتهای اصلی دور می شود

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: نباید گفت دانشگاهها خودگردان شوند. البته توجه به جنبه های درآمدزایی خوب است اما اینکه با سرعت زیادی بخواهیم دانشگاهها را به سمتی پیش ببریم که بخش عمده بودجه مورد نیازشان را از محل درآمد اختصاصی تامین کنند چندان منصفانه نیست. البته در صورتی که قرار باشد این اتفاق بیافتد دانشگاهها این توانایی را دارند که به سمت جذب درآمد بروند اما ممکن است از ماموریتهای اصلی خود غافل بمانند.

سید محمد مقیمی پس از اینکه موضوعات مختلفی را در بیان علل آنچه که تحت عنوان "بی توجهی به دانشگاه تهران" یاد می کرد مطرح نمود به پاسخ درباره علل مسکوت ماندن طرح توسعه دانشگاه تهران بازگشت و گفت: به نظر می رسد در صورتی که 200 میلیارد تومان مورد نیاز برای ادامه طرح توسعه دانشگاه تهران فراهم شود جهش بزرگی در حوزه ساختاری اتفاق می افتد و برای همیشه مشکلات فیزیکی دانشگاه تهران برطرف خواهد شد اما با بودجه های عمرانی 4 یا 5 میلیارد تومانی هیچ دردی دوا نمی شود.

نگاه دولت به طرح توسعه دانشگاه تهران تغییر کرده است

وی افزود: تامین 200 میلیارد تومان مورد نیاز برای ادامه طرح توسعه دانشگاه تهران از عهده خود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز خارج است بلکه دولت باید برای این موضوع که نیاز جدی توسعه و ساماندهی دانشگاه تهران است فکری کند. در دولت تفکری وجود دارد که اعتقاد به این نوع توسعه در هسته مرکزی شهر ندارد و اعتقاد دارد توسعه دانشگاههای تهران باید به بیرون شهر برود. البته در مورد دانشگاه تهران باید گفت که نگرش مسئولان دولت در حال حاضر فرق کرده و فکر می کنند که همان توسعه ای که چند سال است تلاشها برای آن جریان دارد باید ادامه پیدا کند اما این تفکر در موقعی حاصل شده که بودجه در وضعیت مناسبی قرار ندارد. با این حال توقع اساسی دانشگاه تهران تامین بودجه 200 میلیارد تومانی است.

برای ترمیم ساختمانهای فرسوده دانشگاه نمی توانیم به بودجه دولت دلخوش کنیم

به گزارش مهر، سید محمد مقیمی که پیشتر از ساختمانهای دارای قدمت بالا و بعضا فرسوده دانشگاه تهران ابراز نگرانی کرده بود، درباره تدابیری که تا کنون برای کاهش این نگرانی اندیشیده شده است نیز گفت: ترمیم ساختمانهای قدیمی دانشگاه تهران بودجه کلانی نیاز دارد. در این رابطه با وزارت علوم رایزنی کردیم. زمانی که دکتر رازقی معاون وزیر علوم بود توافق کردیم که ارزیابی کلی از بافتهای فرسوده ساختمانهای دانشگاه تهران به عمل آید اما با تغییر مدیریتها دیگر چندان امیدی نیست. البته حتی اگر وزارت علوم نیز علاقمند باشد بعید به نظر می رسد با وضع بودجه ای که امسال انقباضی بسته شده است بتوان برای فعالیتهای ترمیمی ساختمانهای دانشگاه بر روی بودجه دولت حساب کرد.

معاون اداری و مالی دانشگاه تهران ادامه داد: چند مشکل برای ترمیم ساختمانهای دانشگاه تهران وجود دارد. یکی این که سازمان میراث فرهنگی به این راحتی اجازه تعمیر ساختمانها را نمی دهد زیرا ثبت شده در میراث فرهنگی است. فارغ از محدودیتهای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه تهران پاسخگوی اعتبار مورد نیاز برای ترمیم ساختمانهای دانشگاه نیست. با توجه به اینکه سهم بودجه عمرانی کم شده و به نظر می رسد حداکثر تا 50 درصد بودجه تامین شود فقط می توانیم این بودجه عمرانی را صرف تعمیرات و تجهیزات جزئی کنیم و دانشگاه تهران برای سال آینده تقریبا هیچ پروژه جدیدی نخواهد داشت.

معاون فرهاد رهبر در پاسخ به سوال پایانی خبرنگار مهر مبنی بر سرنوشت دانشگاه تهران در مواجهه با حوادثی ناشی از قدیمی بودن سیستم برق این دانشگاه گفت: برای سیستم برق سایت مرکزی دانشگاه تهران تامین بودجه شده و امور اجرایی آن آغاز شده است و تا یک ماه آتی تکمیل می شود. تامین اعتبار این پروژه مهم با رایزنی هایی که انجام شد خارج از بودجه و اعتبار سالانه دانشگاه تامین شد زیرا اهمیت اصلاح سیستم برق دانشگاه تهران را در مراجع مختلف مطرح کردیم.

وی درباره یکی از علل مشکلات سیستم برق رسانی قدیمی دانشگاه تهران به مهر گفت: در کانالهای ما حتی مواردی بود که کابلهای برق را موشها جویده بودند. در زیرزمین دانشگاه تهران کانالهایی وجود دارد که حتی یک آدم نمی تواند در آن رفت و آمد کند. بخش عمده برق رسانی دانشگاه تهران از طریق همین کانالها صورت می گیرد. برای اینکه کابلها از آسیب موشهای داخل کانال به دور بمانند موشها را با تله گذاری معدوم کردیم و بخشهایی که آسیب دیده بودند نیز معدوم شدند.

سید محمد مقیمی با یادآوری آتش سوزی خسارت بار دانشکده حقوق دانشگاه تهران گفت: سیستم های هشدار ایمنی در دانشکده های مختلف دانشگاه تهران تکمیل شده است. سیستمهای هشدار مربوط به آتش سوزی این گونه است که وقتی دود بلند می شود سیستم فعال می شود.