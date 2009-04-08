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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۲۸

یزد میزبان کنگره بین ‌المللی دیابت می شود

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی استان یزد از برگزاری کنگره بین‌المللی دیابت در اردیبهشت ماه سال ‌جاری در این استان خبر داد.

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این همایش با محورهای مشاوره و آموزش در دیابت، عوامل خطر و غربالگری دیابت، درمانهای جدید دیابت، تغییر شیوه زندگی و دیابت و جنبه‌های روانشناختی دیابت برگزار می ‌شود.

وی افزود: علوم پایه و دیابت، بیماریهای دهان و دندان و دیابت و مراقبتهای پرستاری و دیابت از دیگر محورهای این کنگره بین ‌المللی است.

وی خاطرنشان کرد: کنگره یاد شده با همکاری انجمن دیابت کشور و استان یزد، صدا و سیما، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و شبکه پزشکی مولکولی کشور برگزار می ‌شود.

وی یادآور شد: در این کنگره که به مدت سه روز برگزار خواهد شد، اساتید و پزشکانی از کشورمان و کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، انگلستان، پاکستان و ترکیه حضور خواهند داشت و تبادلات علمی ارزشمندی در این زمینه صورت می گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون 340 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است، بیان داشت: این مقاله‌ها هم‌ اکنون در حال داوری است و بهترین آنها در قالب سخنرانی، برشور، پوستر و عکس ارائه خواهد شد.

میرمحمدی یادآور شد: در کنار این کنگره چهار کارگاه آموزشی با امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان برگزار می‌ شود که این کارگاه‌ها شامل دیابت بارداری، دیابت و ژنتیک و روش‌های نوین در پیشگیری و درمان دیابت است.

وی زمان برگزاری کنگره بین‌ المللی دیابت را 29 لغایت 31 اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد.

کد مطلب 856819

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