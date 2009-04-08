یزد میزبان کنگره بین ‌المللی دیابت می شود

سیدجلیل میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این همایش با محورهای مشاوره و آموزش در دیابت، عوامل خطر و غربالگری دیابت، درمانهای جدید دیابت، تغییر شیوه زندگی و دیابت و جنبه‌های روانشناختی دیابت برگزار می ‌شود.

وی افزود: علوم پایه و دیابت، بیماریهای دهان و دندان و دیابت و مراقبتهای پرستاری و دیابت از دیگر محورهای این کنگره بین ‌المللی است.

وی خاطرنشان کرد: کنگره یاد شده با همکاری انجمن دیابت کشور و استان یزد، صدا و سیما، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و شبکه پزشکی مولکولی کشور برگزار می ‌شود.

وی یادآور شد: در این کنگره که به مدت سه روز برگزار خواهد شد، اساتید و پزشکانی از کشورمان و کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان، انگلستان، پاکستان و ترکیه حضور خواهند داشت و تبادلات علمی ارزشمندی در این زمینه صورت می گیرد.

این مسئول با اشاره به اینکه تاکنون 340 مقاله به دبیرخانه این کنگره ارسال شده است، بیان داشت: این مقاله‌ها هم‌ اکنون در حال داوری است و بهترین آنها در قالب سخنرانی، برشور، پوستر و عکس ارائه خواهد شد.

میرمحمدی یادآور شد: در کنار این کنگره چهار کارگاه آموزشی با امتیاز بازآموزی برای شرکت کنندگان برگزار می‌ شود که این کارگاه‌ها شامل دیابت بارداری، دیابت و ژنتیک و روش‌های نوین در پیشگیری و درمان دیابت است.

وی زمان برگزاری کنگره بین‌ المللی دیابت را 29 لغایت 31 اردیبهشت ماه جاری اعلام کرد.