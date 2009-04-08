410 جایگاه گاز طبیعی در کشور احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مصطفی کشکولی عصر چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه مدیر عامل شرکت گاز استان سمنان گفت: سال گذشته 900 مشترک جدید گاز در کشور به شبکه گاز متصل شدند.

وی افزود: تعداد مشترکان خانگی گاز در کشور 14 میلیون خانوار است که 3.5 میلیون نفر سال گذشته به تعداد مشترکان گاز خانگی کشور افزوده شد و تعداد مشترکان خانگی گاز به 55 میلیون و 400 هزار نفر رسید.

به گفته وی، ایجاد پنج نیروگاه جدید گازی در کشور سال گذشته راه اندازی شده است که تعداد نیروگاههای گازی کشور با این تعداد به 51 نیروگاه رسیده است .

وی از گازرسانی به 64 شهر و یک هزار و 600 روستا در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر 725 شهر و هفت هزار و 250 روستا در کشور از نعمت گاز برخوردارند .

مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان نیز در این آیین گفت: 98 درصد جمعیت شهری این استان از نعمت گاز برخوردارند .

سید اسماعیل حقیقت حسینی افزود: میزان مصرف روزانه گاز در استان سمنان بیش از 2.3 میلیون مترمکعب است که پیش بینی می شود با افزایش تعداد واحدهای صنعتی در این استان این میزان به مرز روزانه چهار میلیون مترمکعب افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تنها گازرساین به دو شهر استان انجام نشده است، گفت: عملیات گازرسانی به شهر میامی آغاز و پیمانکار پروژه نیز انتخاب شده است .

به گفته وی از 281 روستای بالای 20 خانوار این استان تا کنون به 119 روستا گازرسانی شده است .

در این آیین با تقدیر از سید اسماعیل حقیقت حسینی، علیرضا جراحی دربان به عنوان مدیر عامل جدید شرکت گاز استان سمنان معرفی شد.