شیر سنسوری هوشمند ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رضائیان مدیر گروه صنعتی سه ماز با اعلام این مطلب که نظر به نام گذاری تغییر الگوی مصرف برای سال جاری است، شرکت صنعتی سه ماز طی دوازده ماه آینده دو میلیون شیر سنسوری هوشمند را وارد بازار خواهد کرد.

وی افزود: این شیرها که دارای شش سال گارانتی (یک سال اضافه تر از گارانتی شیر گروهه آلمان) و قیمت آن نیز یک صد و بیست هزار تومان است( یک ششم قیمت آلمانی آن) به همراه دو میلیون دوش آب کم مصرف که قیمت آن نیز سی هزار تومان تعیین شده است را برای در اختیار قرار دادن مردم تهران در مقابل اخذ ماهانه ده هزار تومان بدون اخذ بهره یا سودی این دو محصول را که اکنون از قیمت بسیار بالا و گرانی برخوردارند را از طریق اداره آب و فاضلاب تهران به نهاد ها، سازمان ها، ادارت، شرکت های خصوصی و دولتی داده و در مقابل از حقوق مصرف کنندگان ماهانه ده هزار تومان به حساب شرکت سه ماز واریز خواهد شد.

عباس رضائیان اعلام کرد مراتب طی ماه آینده از طریق صدا و سیما به مردم اعلام خواهد شد.

وی در ادامه گفت: موتور و سنسور این شیر در شرکت پیشرانه دیگر شرکت وابسته به گروه در خزر آباد سرای مراحل اجرائی خود را در حال سپری کردن است و تا آن زمان دیگر شرکت گروه بدنه و ملزوت دیگر شیر و دوش را ساخته و آماده مونتاژ خواهد نمود.

رضائیان گفت: تنها وابستگی ما باطری این شیر است که با آب شارژ شده و تا ده سال کار مفید انجام می دهد که آنرا نیز حداقل طی یک سال آینده در شرکت های گروه تولید خواهیم کرد.

