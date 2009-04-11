کند شدن عملیات اجرایی دلیل نرسیدن قطار به ملایر است

حسن ونایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: سال گذشته 30 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه راه آهن غرب کشور تخصیص یافته بود که پس از مذاکراتی این مبلغ دو برابر شد اما به دلیل اینکه عملیات اجرایی به کندی پیش میرفت مردم ملایر نتوانستند سال گذشته صدای صوت قطار را در این شهر بشنوند.
وی با اشاره به اینکه امسال نیز مبلغ 82 میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل این پروژه اختصاص یافته است، گفت: این مبلغ سه برابر میزان اعتبار سال گذشته است و میتواند برای تکمیل پروژه راهآهن غرب کشور سرنوشت ساز باشد.
عضو کمیسیون برنامهریزی مجلس خوش قولی پیمانکار را ضامن به بهرهبرداری رسیدن این پروژه در سال جاری دانست و اظهار داشت: اعتبارها برای تکمیل راهآهن کافی است.
ونایی همچنین به 16 برابر شدن میزان اعتبار پروژه آزاد راه ملایر - زنگنه اشاره کرد و بیان داشت: قرار است این محور از جاده مواصلاتی ملایر 4 خطه شود که اعتبارهای لازم برای این امر اختصاص یافته است و مشکلی وجود ندارد.
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