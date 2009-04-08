تعداد تماشاگران سینما در ایتالیا پنج درصد کمتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد میزان فروش فیلم‌ها در این مدت در مقایسه با سه ماه اول سال 2008 حدود 2/3 درصد کمتر است و تعداد بلیت‌های به فروش رسیده نیز با 3/5 درصد کاهش 2/30 میلیون قطعه بوده است.

فیلم‌های هالیوودی در حال حاضر 1/58 درصد سهم بازار سینمایی ایتالیا را دارند که در مقایسه با پارسال 3/6 درصد بیشتر است و سهم فیلم‌های ایتالیایی از بازار با 8/5 درصد کاهش از 7/36 درصد به 31 درصد رسیده است.

از ابتدای سال تاکنون هنوز هیچ فیلم ایتالیایی نتوانسته بین 20 تا 26 میلیون دلار (15 تا 20 میلیون یورو) فروش داشته باشد. "ایتالیایی‌ها" به کارگردانی جووانی ورونسی 6/16 میلیون دلار فروخته و EX ساخته فوستو بریتسی نیز تاکنون 3/14 میلیون دلار به دست آورده است.

پارسال نمایش موفق چند فیلم ایتالیایی در سه ماه اول سال باعث شد سهم فیلم‌های داخلی از بازار این کشور 8/40 درصد بیشتر شود.