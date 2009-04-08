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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۱۱

استقرار 8 هزار نفر از عشایر کشور در مرزهای ورودی همدان

استقرار 8 هزار نفر از عشایر کشور در مرزهای ورودی همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مدیر امور عشایر استان همدان گفت: در حال حاضر 8 هزار و 448 نفر از عشایر کشور از استانهای ایلام، لرستان، خوزستان، کرمانشاه و مرکزی در مرزها و گلوگاه های ورودی همدان مستقر شده اند.

حسین شرفی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه کوچ زود هنگام عشایر به دلیل خشکسالی مناطق جوبی صورت گرفته افزود: ورود عشایر باید طبق تقویم کوچ صورت گیرد که در غیر این صورت به دلیل رطوبت خاک، تمامی محصولات علوفه ای از بین خواهند رفت.

وی بیان کرد: عشایر تا پایان اردیبهشت ماه حق ورود به مراتع را نخواهند داشت.

شرفی عنوان کرد: به دلیل خشکسالی و بارشهای کم در سال گذشته ، 62 درصد از چشمه های آب شیرین مورد استفاده عشایر خشک شده و 38 درصد مابقی آبدهی کمی دارند.

وی افزود: برای جبران این کم آبی و خشکسالی، دولت از طریق آبرسانی به وسیله تانکرهای ثابت و سیار و ارائه علوفه و جو و کنتسانتره به صورت یارانه ای به عشایر کمک خواهد کرد.

مدیر امور عشایر استان همدان یادآور شد: جمعیت عشایر استان همدان 11 هزار و 500 نفر است که از این تعداد سه هزار و 100 نفر عشایر نیمه کوچ هستند.

کد مطلب 856863

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