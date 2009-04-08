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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۷:۳۶

کاهش 80 درصدی محصول انگور در شهرستان ملکان

کاهش 80 درصدی محصول انگور در شهرستان ملکان

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکان اعلام کرد: سرمازگی باعث کاهش 80 درصدی محصول انگور این شهرستان شده است.

منوچهر رحمانی به خبرنگار مهر در ملکان گفت: بیش از 80 درصد محصول انگور ملکان به ارزش دو هزار میلیارد ریال به علت سرمازدگی نابود شده و باعث بیکاری و و ضرر و زیان به باغداری این شهرستان شده است.

وی در عین حال با بیان اینکه این شهرستان در تولید انگور با 67 درصد تولید مقام اول استان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در سال گذشته 12 هزار تن کشمش به ارزش 120 میلیارد ریال از ملکان به خارج از کشور صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملکان، عمده مشتریان کشمش ملکان را کشورهای آلمان، روسیه، سوئد، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و چند کشور حاشیه خلیج فارس ذکر کرد و گفت: کشمکش صادراتی ملکان از طریق 7 کارخانه فعال این شهر به صورت کالیفرنی و تیز آبی صادر می شود.

به گفته رحمانی سرما و خشکسالی باعث کاهش صادرات این محصول شدر سال اخیر خواهد شد.

 

کد مطلب 856879

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