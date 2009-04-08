"خردنامه صدرا" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره «خردنامه صدرا» نیز همچون گذشته، در برگیرنده مقالات تخصصی در باب حکمت و فلسفه از اساتید کشور است.

در سر مقاله فصلنامه آمده است: «حق» و «صبر» دو روی یک سکّه‌اند، و از اینروست که ایندو با هم و در کنار هم ارزش می‌آفرینند. اگر صبر یعنی پایداری و پایمردی در کنار حق و حقدار نباشد، چراغ حق اندک اندک بیفروغ می‌شود و در تندباد حوادث، زود خاموش می‌گردد.

پس بی‌حکمت نیست که قرآن کریم در سوره عصر، مسلمانان را به سفارش حق و صبر فراخوانده و برپای این سخن حق، به العصر (روزگار بشریت) قسم خورده است.

وی در ادامه با ستایش مسلمانانی که امروز در غزه در برابر جنود جهل و شقاوت، صبوری را پیشه خود ساخته‌اند، این فاجعه بشری را بدور از اتفاق و نشانی از سرانگشت ظریف سرنوشت بر صفحه تاریخ می‌داند.

رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا، خاطر نشان می‌کند که حق استواری خود را از حکمت می‌گیرد و تا خدا و وعده او حق است، بقاء با حق خواهد بود، بشرط آنکه صبر یعنی پایداری و نستوهی با آن همراه باشد و عاقبت جای ناحقان در زبالدان تاریخ است و صبر این حقیقت را ثابت خواهد کرد.

شماره پنجاه و چهارم «خردنامه صدرا» شامل مقالات «زبان قرآن، زبان تمثیل از دیدگاه صدرالمتألهین» کار مشترک دکتر غلامرضا اعوانی و ناصرمحمدی، «ابن خلدون و فلسفه» از دکتر محمد ایلخانی، «تبیین نوین از مبحث مواد ثلاث در فلسفه بر اساس نظام حکمت متعالیه» از دکتر مهدی گل‌پرور روزبهانی و دکتر سید محمد یوسف ثانی است.

از دیگر مطالب چاپ شده در این فصلنامه، می‌توان به «ارزیابی ایرادهای صدرالمتألهین بر ابن‌سینا و حکمای پیشین در اثبات توحید واجب‌الوجود» از دکتر عزیز علیزاده سالطه، «تخیل، نبوت و سیاست در فلسفه ابن‌سینا» از احمد بستانی و دکتر حاتم قادری، «وحدت از دیدگاه دوانی» از دکتر حسین محمدخانی و «مراتب عقل در ارسطو و ابن‌سینا» از علی‌اصغر جعفری ولنی اشاره کرد.

شماره زمستان فصلنامه خردنامه صدرا زیر نظر هیئت تحریریه، در 116 صفحه و بهای 1000 تومان، توسط انتشارات بنیاد حکمت اسلامی صدرا منتشر و در دسترس علاقمندان است.