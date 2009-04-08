خطر چاقی کودکان و نوجوانان ایرانی را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی روز چهارشنبه در مراسم اعطای نشان ایمنی سلامت به 12 محصول غذایی منتخب که در انیستیتو تغذیه ایران برگزار شد افزود: میزان چاقی و اضافه وزن در کشور تبدیل به زنگ خطری شده است چرا که بیشترین مخاطبان و مصرف کنندگان مواد غذایی مضر، کودکان و نوجوانان هستند.

وی پیشنهاد داد اگر نمی شود جلوی مصرف مواد غذایی مضر مانند غذاهای آماده و نوشابه های گازدار را گرفت اما می توان علاوه بر جلوگیری از ترویج این عادت غذایی، جایگزین مناسبی را که در فرهنگ ایرانی وجود دارد تبلیغ کرد.

لنکرانی وظیفه وزارت بهداشت را علاوه بر دستور کار قرار دادن روشهای تغزیه ای مناسب، اعلام خطر کردن در جامعه عنوان کرد و افزود: اهمیت دادن به مقوله غذا در برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی برنامه چهارم تاکید شده است.

وی با اشاره به همه گیری بیماریهای عفونی از طریق تغذیه در کشور تصریح کرد: مستندات علمی موجود نشان می دهد که عادات غذایی نادرست در ایجاد بیماریهای غیرواگیر و عفونی موثر است.

وزیر بهداشت از شیوع بالای بیماری رفلاکس معده در کشور خبر داد و افزود: عادات غذایی غربی موجب شیوع بیماریهای زخم معده و بیماریهای بدخیم شده است که گاهی با تلفات و هزینه های یک جنگ برابری می کند.