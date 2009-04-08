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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۰۸

تنها 45 درصد حقوق بازیکنان تیم ایرانجوان بوشهر پرداخت شده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر گفت: تاکنون 45 درصد تعهدات مربوط به حقوق بازیکنان انجام شده گرچه بازیکنان باید 80 درصد حقوق خود را دریافت می کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ناصر ابراهیمی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مسئولان و حامیان مالی ایرانجوان باید مطالبات بازیکنان را پرداخت کنند در غیر اینصورت بازیکنان حاضر به بازی در تیم نیستند.

وی گفت: با نابسامانی‌های فراوان از گروه خودمان صعود کردیم اما از این به بعد مسئولان مالی باید به تعهدات خود عمل کنند.

وی افزود: تیم ما به نیروگاه اتمی وابسته شده اما نیروگاه نیز آنچنان ما را حمایت نکرده هر چند بچه‌ها با روحیه مضاعف تاکنون بازی کردند.

سرمربی تیم دسته دومی ایرانجوان بوشهر تصریح کرد: مسئولان باید توجه کنند بازیکنان بومی و غیربومی با مشکلاتی در زمینه‌های مالی روبرو هستند و باید هرچه سریع‌تر مشکلات آنان را حل کنند.

وی افزود: من فکر می‌کنم اگر مطالبات بازیکنان پرداخت نشود حاضر نیستند در بازی‌های آینده شرکت کنند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: این تصمیم بازیکنان بوده هرچند من آنها را نصیحت کردم اما از دست ما نیز کاری ساخته نیست.

سرمربی تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر با اشاره به اینکه فعلا تیم صبح و بعد از ظهر تمرین می‌کند، گفت: در مرحله پلی‌آف قرعه سخت و آسان نداریم تیم ذوب آهن اردبیل که ما با آن روبرو هستیم تیم خوبی است و باید برای پیروزی به میدان برویم.

وی ادامه داد: درصورتی که در این مرحله تیم‌ها اضافه شوند علاوه بر هزینه زیاد برای تیم‌ها شانس قهرمانی تیم‌ها کم می‌شود و این یک نوع قانون شکنی است.

کد مطلب 856889

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