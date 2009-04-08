کار برداشت اولین محصول کشاورزی در استان زنجان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مسعود زنگنه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران سطح زیرکشت این محصول در این شهرستان را 120 هکتار اعلام و پیش بینی کرد: مقدار هشت هزار و 300 تن کرفس از این اراضی برداشت شود.

وی افزود: این محصول علاوه بر مصرف داخلی استان در بازارهای استانهای همجوار مانند گیلان، تهران، قزوین، آذربایجان شرقی و غربی نیز عرضه می شود.

زنگنه با اشاره به اینکه هر ساله بخشی از کرفس تولید شده شهرستان طارم به لحاظ کیفیت بسیار بالایی که دارد به کشورهای عربی صادر می شود، زمان عرضه ی این محصول به بازار را از نیمه ی دوم فروردین تا اواخر اردیبهشت ماه عنوان کرد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان طارم گفت: امسال250 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان زیر کشت دانه روغنی کلزا قرار گرفت.

زنگنه یادآوری اینکه وسعت اراضی زیر کشت این محصول نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است ، اضافه کرد: کشت این محصول به خاطر سیاست حمایتی سازمان جهادکشاورزی درحال توسعه و گسترش است.

وی با بیان اینکه دانه روغنی کلزا به عنوان یک محصول استراتژیک، در تامین روغن خوراکی و خودکفایی کشور در تولید این ماده غذایی ازجایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است، گفت: خرید تضمینی دانه ی روغنی کلزا توسط دولت از زارعین، گویای اهمیت این محصول است.

زنگنه یادآور شد: دانه روغنی کلزا، به دلیل قابلیت کشت آن در فصول مختلف و سازگاری این گیاه با شرایط جوی، به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان طارم افزود: روغن استحصالی از کلزا، به دلیل خاصیت پایین آورنده کلسترول خون و حرارت پذیری زیاد، ماده خوراکی مناسبی محسوب می شود.

وی افزود: تفاله کلزا نیز به خاطر دارا بودن36 تا 44 درصد پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه یک منبع با ارزش در جیره غذایی دامها به حساب می آید.