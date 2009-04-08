حقوق بشر مفهومی ایرانی-اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، دو کتاب "نقض حقوق زنان و کودکان در اتحادیه اروپا" و "مجموعه دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران ویژه زنان و کودکان" روز چهارشنبه در مراسمی با حضور تعدادی از مقامات دستگاه دیپلماسی کشور رونمایی شدند.

سید محمد علی حسینی، معاون حقوقی وزیر خارجه در این مراسم که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه برگزار می شد، ضمن ابراز خرسندی از انتشار کتاب "نقض حقوق زنان و کودکان در اتحادیه اروپا" اظهار داشت: موضوع حقوق بشر در مفهوم عام آن از جمله مفاهیمی است که در تعالیم آسمانی دین مبین اسلام مورد توجه ویژه‌ ای قرار گرفته و این مسئله تا جایی است که خداوند متعال به صراحت، انسان را خلیفه خود روی زمین معرفی کرده‌ است.

وی با بیان اینکه پیام مترقیانه اسلام در خصوص حقوق بشر از روزهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران منعکس و مدون شده، افزود: از سوی دیگر تاریخ بشری گواه گویایی از حضور زنده ایده احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی در فرهنگ باستانی ایران زمین است؛ به اعتقاد ما تلفیق تعالیم آسمانی اسلام و فرهنگ باستانی ایران، نظامی مدون را در حوزه احترام به حقوق بشر در جامعه ایرانی مستقر کرده است.

معاون حقوقی وزیر خارجه با بیان اینکه به لحاظ تاریخی، هیچ جامعه ‌ای در جهان سابقه‌ جامعه متمدن ایرانی در خصوص حقوق بشر را ندارد، ادامه داد: زمینه ‌های ارزشمند حقوق بشری در نظام جمهوری اسلامی ایران در حالی متجلی شدن است و همزمان شاهد موج نگران کننده ‌ای از سوء استفاده از مفهوم متعالی حقوق بشر در نظام بین‌الملل از سوی برخی کشورهای غربی هستیم؛ وضعیتی که در آن، حقوق بشر همچون ابزاری سیاسی تلقی ‌شده که تنها کاربرد آن، تامین منافع برخی کشورها و تحت فشار قرار دادن برخی دیگر است.

حسینی یادآور شد: در چنین شرایطی جمهوری اسلامی ایران که از بدو پیدایش خود با دارا بودن پیامی جدید برای ملت‌ها و نفی نظام سلطه جهانی، نگرانی برخی قدرت‌ های به ظاهر بزرگ جهانی را موجب شده، در کانون آماج تهمت‌ها و سیاه‌ نمایی ‌ها، در خصوص مسائل حقوق بشری قرار گرفته است؛ در چنین شرایطی دولت نهم با عنایت به مسائل مختلف و ضرورت خروج از این دایره تنگ و خود ساخته برخی کشورها اقدام به تعریف استراتژی ویژه ‌ای در خصوص حقوق بشر به ویژه در حوزه کودکان و زنان کرده است.

این مقام دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین گفت: رویکرد مذکور با الهام از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری از جمله در دیدار زنان نخبه مبنی بر لزوم تبیین ایده‌ها و نظرات دین اسلام در خصوص حقوق بشر و نیز درخواست توضیح از سایر کشورها در مورد نقض‌های حقوق بشری خود، با سه هدف کلی اطلاع رسانی صحیح، بررسی وضعیت حقوق بشری در کشورهای خارجی و ایده پردازی و تولید دکترین حقوق بشر اسلامی پیگیری می شود.

وی افزود: بر اساس هدف نخست، یک سلسله تحقیقات میدانی و علمی درباره وضعیت حقوق بشری داخل کشور انجام پذیرفته و این اطلاعات به منظور مقابله با سیاه ‌نمایی ‌های قدرت‌ های رسانه‌ ای غربی در اختیار افکار عمومی قرار گرفته که در این چارچوب تدوین و انتشار جلد اول مجموعه دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت که پیش از این منتشر شده و امروز با کمال خوشوقتی قصد رونمایی جلد دوم از این مجموعه مستند و پژوهشی را داریم.

حسینی ادامه داد: هدف دوم که در بردارنده اطلاع ‌رسانی صحیح از وضعیت حقوق بشری و وضعیت کودکان و زنان کشورهای مدعی حقوق بشر است ، با بررسی‌ های دقیق و کار وسیع پژوهشی مبتنی بر استنادات سازمان‌های بین‌ المللی درباره گروهی از کشورها صورت پذیرفته است؛ در واقع این اقدام با نمایش چهره واقعی طرفداران به اصطلاح حقوق بشر، آنان را در موقعیت پاسخ‌ گویی قرار داده و به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران نیز این امکان را داده تا از موضعی فعال و متناسب با جایگاه رفیع نظام مقدس‌ مان از آن کشورها در مورد نقض‌ های مکرر حقوق بشر توضیح بخواهند.

معاون حقوقی وزیر خارجه همچنین گفت: اما هدف سوم یعنی ایده‌ پردازی و تولید دکترین از مهم ‌ترین بخش‌ های عملکرد وزارت خارجه در زمینه حقوق بشر است؛ شکی نیست که انتقال صحیح این پیام به افکار عمومی جهانی بسیار ارزشمند است که حقوق بشر، مفهوم ساخته شده از سوی کشورهای غربی نیست بلکه این مفهوم متعالی ریشه در آموزه‌های دینی و ملی ما داشته است.

وی در پایان سخنانش از همکاری‌های سازنده و صمیمی سازمان‌های فعال در حوزه امور زنان و کودکان از جمله دفتر مقام معظم رهبری در امور دانشگاه‌ها تشکر کرد.

طاهره نظری، مدیرکل امور زنان و حقوق بشر وزارت خارجه نیز در این مراسم اظهار داشت: اداره کل امور بین المللی زنان در جهت بسط تعالیم عالیه اسلامی و با رویکرد ارتقای فضائل انسانی به ویژه برگرفته از وجود مطهره حضرت فاطمه زهرا (س) اقدامات بنیادینی را با تاسیس سه اداره هماهنگی امور زنان، امور بین‌الملل زنان و حقوق بشر سامان بخشیده است.

مدیرکل امور زنان وزارت خارجه ضمن تشریح اقدامات مجموع متبوعش در دستگاه دیپلماسی کشور، افزود: ما قویا بر این باور هستیم که در حوزه‌ های سه گانه یاد شده دستاوردهای مطلوبی در کشور بر اساس حاکمیت دینی تبلور یافته که می‌تواند الگوی کشورهای غربی قرار گیرد و از این منظر سعی شده تا به درستی و به دقت دستاوردهای کشورمان را به تمامی سازمان‌ های بین‌المللی و دولت‌ های بیگانه معرفی کنیم.

وی همچنین تاکید کرد که امروز باید بیش از پیش بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل در حوزه های حقوق بشری تمرکز شود.