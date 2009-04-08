نخستین بزرگراه دو طبقه کشور در اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگاراعزامی مهر، همزمان با سفراستانی هیئت دولت به اصفهان، بزرگراه امام خمینی(ره) به عنوان نخستین بزرگراه دو طبقه کشور مورد بهره برداری قرار گرفت.

بزرگراه دو طبقه امام خمینی اصفهان، یکی از پیشرفته ترین پروژه های عمرانی در زمینه حمل و نقل در کشور است که توسط شهرداری اصفهان اجرا شده و ارتباط مستقیمی بین رینگ چهارم یا همان رینگ حفاظتی و رینگ سوم شهر اصفهان برقرار می کند.

طول مصوب پل روگذر آن بیش از پنج کیلومتر در امتداد خیابان امام خمینی در شمال غرب اصفهان و از پارک قلمستان شروع و تا بعد از تقاطع بهارستان ادامه خواهد داشت.

از ویژگی بارز طراحی این بزرگراه دو طبقه، امکان ایجاد خطوط ویژه حمل و نقل عمومی نظیر تراموا و یا اتوبوس پرسرعت در زیر پل آن است.

بنابراین گزارش، هزینه اجرایی فاز اول و فاز دوم بالغ بر 350 میلیارد ریال است و هزینه اجرایی فاز سوم این طرح نیز بالغ بر 210 میلیارد ریال خواهد بود.