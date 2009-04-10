بهرام توکلی در این باره به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری "در آغاز یک روز" را مهرشاد ملکوتی انجام میدهد که اواسط اردیبهشت به پایان میرسد و بعد فیلم برای قرار گرفتن در نوبت پخش به سیمافیلم تحویل داده میشود.
علی نصیریان، پریوش نظریه، هومن سیدی، شاهرخ فروتنیان و نسرین نصرتی بازیگران "در آغاز یک روز" هستند. داستان فیلم درباره استادی است که ماجرایی باعث میشود زندگی شخصی او دچار تغییرات شود.
توکلی فیلم "پابرهنه در بهشت" را کارگردانی کرده و "در آغاز یک روز" اولین تجربه او در تلویزیون است. این کارگردان به زودی فیلم سینمایی "پرسه در مه" را به تهیهکنندگی جواد نوروزبیگی در تهران کلید میزند که یک درام اجتماعی است و داستانی عاشقانه را روایت میکند.
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