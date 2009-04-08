به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان حاضر با 35 دقیقه تاخیر آغاز شد.



با آغاز جلسه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان حاضر درخواست کرد با توجه به اینکه تعدادی از نمایندگان در اجلاس بین المجالس در اتیوپی شرکت کرده و تعدادی نیز رئیس جمهور را در سفر استانی به اصفهان همراهی می‌ کنند، در خروج از صحن علنی به حد نصاب مجلس توجه کنند. با این حال تعداد نمایندگان حاضر در هنگام رای گیری ها برای لوایح در حداقل نصاب لازم (194 نفر) بود .



نمایندگان در آغاز جلسه جزئیات طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات های مستقیم که در سال 66 مصوب شده است را بررسی کردند.

نمایندگان در این طرح که کلیات آن را روز گذشته (سه شنبه) مورد بررسی قرار داده بودند با تصویب جزئیات آن مصوب کردند آراء هیئت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای به مودی یا مودیان، مورد اعتراض کتبی قرار گیرد. در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر احاله خواهد شد. رای این هیئت قطعی و لازم الاجرا است.

بر اساس تبصره ای در این ماده مودی مالیات مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند.

تصویب افزایش سرمایه ایران در بانک توسعه اسلامی

پس از بررسی این طرح نمایندگان با بررسی لایحه اجازه افزایش سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی آن را به تصویب رساندند.

این لایحه در کمیسیون اقتصادی با اکثریت آرا به تصویب رسیده بود و محمدرضا خباز سخنگوی کمیسیون اقتصادی در گزارش کمیسیون از بررسی این لایحه اظهار داشت: جمهوری اسلامی در سال 67 به عضویت بانک مذکور درآمد و از سال 70 از تسهیلات این بانک استفاده کرده است که تا کنون مبلغی حدود 3 میلیارد دینار اسلامی است.

وی گفت: دینار اسلامی یک واحد پول فرضی است که ارزش آن به اندازه 3/1 دلار یا یک یورو است.

خباز تصریح کرد: وضعیت ما در این بانک از نظر سرمایه گذاری در رتبه چهارم است و اگر سرمایه گذاری مد نظر در لایحه انجام شود موقعیت فعلی ما تثبیت خواهد شد و می توانیم در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های این بانک نقش موثری داشته باشیم.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مخالفت با این لایحه گفت: باید دقت شود پولی که به این سرمایه گذاری تخصیص داده می شود چقدر مورد استفاده کشور قرار می گیرد.

وی افزود: افزایش سرمایه مشروط به استفاده و مدیریت درست از آن مطلوب است در حالی که ما افراد مدیر و متخصص به بانک تزریق نکرده ایم. این در حالی است که کشورهای عربستان و ترکیه بیشترین استفاده را از منابع بانک توسعه اسلامی داشته اند . باید ببینیم فقط می خواهیم پول به بانک تزریق کنیم یا به دنبال احقاق حق خود نیز هستیم.

دلخوش تاکید کرد باید دید آیا در این مدت با ما سیاسی برخورد نشده است؟ اقتدار جمهوری اسلامی ایران برای همه کشورها محرز است ما نباید قانونی به دست خود بنویسیم که برای استفاده از آن نیروی متخصص و متعهد نداشته باشیم.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه نیز با این لایحه مخالفت کرد و گفت: ما باید اول نیروی متخصص تزریق کنیم سپس افزایش سرمایه داشته باشیم.

در عین حال غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با این لایحه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از بنیانگزاران این بانک است و این بانک از نظر ریسک اعتبار به جایگاهش در نظام بین المللی AAAA است یعنی بدون ریسک کامل. به طوری که در بحران جانی این بانک دچار بحران نشد.

وی اشکالات مطرح از سوی مخالفان را پذیرفت و گفت: اینکه نقش فعالی در مدیریت نداشتیم به دولت و وزارت اقتصاد بر می گردد و اشکال از مدیریت است نه جایگاه ایران در این بانک، اگر می خواهیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران امر القرای اسلام باشد باید جایگاه تعیین کننده خود را حفظ کند، نباید از اقداماتی که تاثیر گذاری ما را افزایش می دهد جلوگیری کنیم .

جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب و عضو هیئت رئیسه مجلس هم در ادامه جلسه در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: در سرمایه گذاری در این بانک سئوال این است که آیا نباید این تزریق سرمایه با رعایت هزینه فایده باشد؟ آیا نباید در قبال رتبه چهارم ایران دو نیرو در این بانک نفوذ دهد آیا تزریق این پول دلیل شرعی و اقتصادی می تواند داشته باشد؟

محبی نیا که صحبت در باره این لایحه کمی او را عصبانی کرده بود تاکید کرد: وزیر خارجه باید به مجلس احضار شود تا در قبال این فرصت هایی که بوجود آمده و استفاده نشده پاسخگو باشد. ما در باقی مجامع اقتصادی بین المللی نیز چنین وضعیتی داریم. تصور می کنم تزریق این پول ها کم لطفی به خزانه کشور و حقوق مردم است.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این لایحه باید به دولت برگردد تا دستگاه دیپلماسی ما عادت نکند با گپ دوستانه و خوردن چای و قهوه لایحه ای بیاورد و بازار کشورهای خارجی را رونق بخشد.

نمایندگان با فریاد احسنت احسنت سخنان وی را تایید کردند.

محبی نیا گفت: دولت ابتدا باید امتیازاتی در این بانک به دست آورد آنگاه برای افزایش سرمایه اقدام کند.

نماینده دولت نیز که در صحن مجلس برای دفاع از این لایحه حضور داشت در سخنانی اظهار داشت: این بانک از 45 کشور سهامدار بانک و 5 موسسه اعتباری اسلامی تامین سرمایه می شود و ایران به عنوان یکی از سهامداران عمده یک عضو به عنوان هیئت مدیره ماهانه در جلسات هیئت مدیره شرکت می کند.

وی در بیان ضرورت ارائه این لایحه گفت: برخی کشورها تقاضای افزایش سرمایه داده اند از جمله کشور قطر تقاضای افزایش سرمایه تا حدود یک میلیون دنیار داده و اگر ما سرمایه خود را افزایش ندهیم به جایگاه ما به سهام دار جزء کاهش می یابد و در آن صورت عضویت ایران در هیئت مدیره نیز از بین می رود و بنابراین با رای به این لایحه باید جایگاه ایران در این موقعیت را تثبیت کنیم.

نمایندگان در نهایت با 145 رای موافق، 35 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر با کلیات این لایحه موافقت کردند و سپس با 132 رای موافق، 13 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر جزئیات آن را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از هفتصد میلیون دینار اسلامی فعلی، به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و هشتصد هزار دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت اقساط این افزایش سرمایه مطابق با مقررات و جداول زمانی مربوط اقدام کند.

تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های بالای یک میلیون نفر

در جلسه امروز مجلس همچنین آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری های بالای یک میلیون نفر تسری یافت.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگر امروز خود طرح تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلانشهرها) را بررسی و با 116 رای موافق، 28 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با کلیات آن موافقت کردند.

جواد جهانگیر زاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مخالفت با این طرح که از سوی شورای عالی استانها به مجلس ارائه شده بود ، گفت : اصل طرح که از سوی شورای عالی استانها آمده مفید است اما کمیسیون امنیت ملی عبارت مراکز شهرها را نیز اضافه کرده که باید حذف شود زیرا شهری به نام یاسوج 120 هزار نفر جمعیت دارد و مرکز استان است اما سبزوار با 500 هزار نفر جمعیت و مرکز استان محسوب نمی شود و تسری آیین نامه شهرداری به یاسوج و عدم تسری آن به سبزوار بی عدالتی است و باید روش دیگری در نظر گرفته شود که این مشکلات پیش نیاید.

در عین حال چمران رئیس شورای عالی استانها که در مجلس حاضر بود در دفاع از این طرح گفت: قانونی که برای معاملات شهرداری ها وجود دارد مصوب سال 1335 است و سال 55 به این نتیجه رسیدند شهرداری تهران با این قانون قابل اداره نیست بنابراین قانونی نوشته شد که سندی مترقی تر از گذشته است و با تسری این قانون به شهرهای بالای یک میلیون نفر جلوی بسیاری از مشکلات و موانع شهرداری ها گرفته خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما در طرح مذکور شهرهای بالای یک میلیون نفر بود که شامل کلانشهرها و مراکز استانها می شود.

نهایتا نمایندگان با 138 رای موافق، 32 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 194 نماینده حاضر با ماده واحده این طرح موافقت کردند.

بر اساس این ماده واحده احکام آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدی به معاملات شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر و کلان شهرها و مراکز استانها تسری می یابد.

در تبصره این ماده واحده تاکید شده برای انجام معاملات هر جا در متون و تبصره های آیین نامه معاملات شهرداری تهران از شهردار تهران و یا معاونان و مسئولان شهری و شورای شهر تهران نام برده شده است عنوان مشابه در سایر کلانشهرها جایگزین آن می گردد.

تصویب تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 قانونی اساسی

مجلس شورای اسلامی امروز تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 قانون ساسای را در دستور داشت که نهایتا با آن موافقت کرد.

احمد مهدوی نماینده ابهر به عنوان طراح این طرح در توضیحایت به اهمیت تشکیل این کمیسیون و سیاست های اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر برداشت این است که این قانون کند و نامنظم پیش می رود و مسئله با برگزاری همایش ها حل نخواهد شد. شاهد هستیم برخی واگذاری ها به بنگاه های شبه دولتی صورت می گیرد.

مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه مجلس در تذکری پس از سخنان مهدوی اظهار داشت: کمیسیون های مجلس تحت عنوان کمیسیون تخصصی شکل گرفته و وظایفی بر عهده دارند.

وی گفت: کمیسیون های مجلس در اثر نداشتن کار از بیکاری رنج می برند حال چگونه وظیفه نظارتی صنایع و دستگاه هایی که به آنها مربوط می شود به کمیسیون ویژه داده شود این وظیفه ذاتی کمیسیون های تخصصی است.

لاریجانی در پاسخ به مصباحی مقدم گفت: این کمیسیون برای امور مهم کشور ایجاد می شود و کمیسوین ها کارشان زیاد است و نمی توانند به همه امور رسیدگی کنند.

دلخوش نماینده صومعه سرا نیز در تذکری در مخالفت با تشکیل این کمیسیون گفت: دولت موظف است هر 6 ماه گزارش عملکرد به مجلس بدهد و نیازی به تشکیل یک کمیسیون ویژه برای نظارت نیست. تشکیل کمیسیون ویژه برای هر کاری خدشه به جایگاه مجلس وارد می کند.

لاریجانی در پاسخ به وی گفت: این یک حادثه مهم در کشور است که در حال رخ دادن است و اگر یک کمیسیون پیگیر آن باشد خوب است می توانید به آن رای بدهید یا ندهید این بحث دیگری است.

رضا عبداللهی نماینده ماه نشان نیز در تذکری با استناد به ماده 59 و ضرورت تشکیل کمیسیون ویژه گفت: تشکیل کمیسیون ویژه در مجلس هفتم اتفاق افتاده و این کمیسیون گزارش خود را به مجلس ارائه کرده است ، نباید برای هر کاری که نیازمند نظارت است کمیسیون ویژه تشکیل شود نباید این کار لوث شود.

مهدی سنایی و قوامی نیز نسبت به این موضوع تذکر دادند.

اما لاریجانی رئیس مجلس گفت: مقام معظم رهبری نیز از روند اجرای این قانون راضی نبودند و یکی از راه های اجرای آن و نظارت بر آن تشکیل کمیسیون ویژه است و با تصویب قانون کار تمام نشده است.

نمایندگان در نهایت با 105 رای موافق، 61 رای مخالف، 9 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر با این طرح موافقت کردند.