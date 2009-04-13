بودجه 200 میلیاردی حذف کنکور به رفع مشکلات اداره سنجش کمک می کند

مهدی ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هنوز بودجه وزارت آموزش و پرورش ابلاغ نشده است و ما از میزان اعتبارات اختصاص یافته مطلع نیستیم ولی اگر این اعتبار 200 میلیارد ریال باشد قطعا می توانیم مشکلات نرم افزاری این اداره کل را برطرف کنیم.

پیش از این رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتباری معادل 200 میلیارد ریال برای اجرای قانون حذف کنکور در سال 88 خبر داد.

مدیرکل اداره سنجش آموزش و پرورش ادامه داد: برخی از سیستمهای نرم افزاری مان قدیمی است و برای به روز کردن به اعتباراتی نیاز داریم تا بتوانیم آنها را مرتفع سازیم البته این اعتبار تنها به این موضوع اختصاص نمی یابد و قطعا صرف هزینه هایی همچون امور اجرایی نیز خواهد شد.

پیش از این ناصری عنوان کرده بود که وزارت آموزش و پرورش توانایی اجرای قانون حذف کنکور را دارد و اگر وزارتخانه ها و سازمانهای مربوطه دیگر همکاری کنند و اعتبارات لازم نیز اختصاص یابد، قطعا می تواند این قانون را تا سال 1390 اجرا کند.