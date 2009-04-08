افزایش 13 درصدی رشد تولید خودرو در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن، در 12 ماهه سال گذشته تعداد یک میلیون و 57 هزار و 485 دستگاه انواع خودروی سواری با رشد 12درصدی نسبت به سال 86 تولید شده است.

عمده ترین خودروهای سواری تولیدی طی سال گذشته شامل پراید نسیم و صبا بالغ بر 376 هزار و 880 دستگاه، پراید نسیم و صبا دوگانه سوز بالغ بر 115 هزار و 370 دستگاه، پژو 405 انژکتوری به تعداد 101 هزار و 265 دستگاه، پژو 206 بالغ بر 71 هزار و 964 دستگاه، پژو پارس 69 هزار و 561 دستگاه، سمند 68 هزار و 296 دستگاه، پژو روآ بالغ بر 51 هزار و 545 دستگاه، پژو روآ دوگانه سوز به تعداد 33 هزار و 773 دستگاه تولید شده است.

در فاصله زمانی ابتدا تا انتهای سال گذشته شرکت ایران خودرو تعداد 28 هزار و 239 دستگاه و شرکت پارس خودرو تعداد 23 هزار و520 دستگاه خودرو تندر 90 تولید کرده اند.

درسایر گروههای مختلف خودروسازی طی سال 87 گروه وانت 190 هزار و 492 دستگاه، گروه ون 5 هزار و 668 دستگاه، گروه کامیون 32 هزار و 82 دستگاه، گروه دو دیفرانسیل 9 هزار و 199دستگاه، مینی بوس 2 هزار و 347 و اتوبوس 3 هزار و 718 دستگاه تولید شده است.