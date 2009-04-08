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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

افزایش 13 درصدی رشد تولید خودرو در سال گذشته

وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: در سال 87 خودروسازان داخلی کشور موفق به تولید یک میلیون و 300 هزار و 993 دستگاه خودرو شدند که در مقایسه با سال 86 معادل 13 درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع ومعادن، در 12 ماهه سال گذشته تعداد یک میلیون و 57 هزار و 485 دستگاه انواع خودروی سواری با رشد 12درصدی نسبت به سال 86 تولید شده است.

عمده ترین خودروهای سواری تولیدی طی سال گذشته شامل پراید نسیم و صبا بالغ بر 376 هزار و 880 دستگاه، پراید نسیم و صبا دوگانه سوز بالغ بر 115 هزار و 370 دستگاه، پژو 405 انژکتوری به تعداد 101 هزار و 265 دستگاه، پژو 206 بالغ بر 71 هزار و 964 دستگاه، پژو پارس 69 هزار و 561 دستگاه، سمند 68 هزار و 296 دستگاه، پژو روآ بالغ بر 51 هزار و 545 دستگاه، پژو روآ دوگانه سوز به تعداد 33 هزار و 773 دستگاه تولید شده است.

در فاصله زمانی ابتدا تا انتهای سال گذشته شرکت ایران خودرو تعداد 28 هزار و 239 دستگاه و شرکت پارس خودرو تعداد 23 هزار و520 دستگاه خودرو تندر 90 تولید کرده اند.

درسایر گروههای مختلف خودروسازی طی سال 87 گروه وانت 190 هزار و 492 دستگاه، گروه ون 5 هزار و 668 دستگاه، گروه کامیون 32 هزار و 82 دستگاه، گروه دو دیفرانسیل 9 هزار و 199دستگاه، مینی بوس 2 هزار و 347 و اتوبوس 3 هزار و 718 دستگاه تولید شده است.

 

کد مطلب 856923

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