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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۵۲

پیرنیاکان در گفتگو با مهر:

خرید ملک خانه موسیقی به قطعیت رسید

خرید ملک خانه موسیقی به قطعیت رسید

خرید ملک خانه موسیقی با عملی شدن وعده وزارت ارشاد مبنی بر پرداخت 150 میلیون تومان به قطعیت رسیده است.

 سخنگوی خانه موسیقی با اعلام این خبر در خصوص چگونگی خریدملک خانه موسیقی در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : درست در روزهای پایانی سال 87 پس از پیگیرهای نماینده خانه موسیقی مبلغی که قرار بود وزارت ارشاد برای خرید ملک خانه موسیقی بپردازد ، پرداخت شد.

داریوش پیرنیاکان در ادامه افزود : در حال حاضر مذاکراتی با شهرداری خواهیم داشت تا طبق وعده آقای قالیباف مبنی براینکه اگر وزارت ارشاد نیمی ازپول را پرداخت کند، نیم دیگر را شهرداری می پردازد ؛  باقی مانده را نیز دریافت کنیم تا ملک خانه موسیقی خریداری شود. 

وی در پایان افزود : جا دارد از همین جا از آقای گنجه ای به خاطر پیگیری هایی که برای دریافت این پول از وزارت ارشاد داشته اند تشکر کنم چرا که به عقیده من سهم این هنرمند بزرگ در فعالیت های خانه موسیقی بسیار ارزنده است و شاید اگر ایشان در ترکیب هیئت مدیره خانه موسیقی نبودند خیلی از کارها و برنامه ها انجام نمی شد چراکه ایشان بی هیچ چشم داشتی فعالیت هایی از این دست را انجام می دهد به همین دلیل من به سهم خودم ازایشان بسیار سپاسگزارم.   

کد مطلب 856924

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