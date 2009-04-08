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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۵

اکران چهار فیلم در سینماهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری

اکران چهار فیلم در سینماهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری

فیلم‌های سینمایی "اخراجی‌ها 2 "، "سوپراستار"، "بیست" و "وقتی همه خوابیم" در 15 سالن سینمای وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حال اکران هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های" سوپراستار"، "اخراجی‌ها 2"، "وقتی همه خوابیم" و "بیست" در چهار سالن پردیس سینمایی ملت روی پرده هستند. همچنین پردیس سینمایی تماشا در منطقه 18 تهران "اخراجی‌ها 2"، "سوپراستار" و" بیست "را در سه سالن به نمایش گذاشته است.

فیلم‌های "کتونی سفید"، "سوپراستار"، "وقتی همه خوابیم" و دو فیلم خارجی" شهر مرزی" و "نبرد اژدها" در پردیس سینمایی رازی در منطقه 11 تهران در حال اکران هستند.

فرهنگسرای دختران و خانواده با "سوپراستار"، سینما گلبانگ فرهنگسرای طبیعت با "بیست" و سینماتراس فرهنگسرای بهمن با "وقتی همه خوابیم" از دیگر سالن‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران هستند که فیلم‌های اکران نوروز 88 را به نمایش گذاشته‌اند.

کد مطلب 856925

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