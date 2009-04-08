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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۲۸

لهستان نظامیان بیشتری به افغانستان اعزام می کند

لهستان نظامیان بیشتری به افغانستان اعزام می کند

رئیس جمهوری لهستان امروز در کابل از اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، " لخ کاژینسکی " رئیس جمهوری لهستان امروز در خلال کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان در کابل تاکید کرد که کشورش با همه قوا و توان از تلاش های بین المللی برای محقق شدن صلح و ثبات در افغانستان حمایت کند.

وی با اشاره به اهتمام کشورش برای بازسازی ویرانه های جنگ درافغانستان اعلام کرد : لهستان به منظور حمایت از نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) مستقر در افغانستان و اتخاذ تدابیری برای مبارزه با خشونت در این کشور، نیروهای بیشتری به خاک افغانستان اعزام می کند.

رئیس جمهوری لهستان در این سخنان به تعداد نیروهایی که قرار است کشورش به افغانستان اعزام کند، هیچ اشاره ای نکرد.

کد مطلب 856930

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