حسین شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: فاز دوم مجتمع پتروشیمی فجر باتوجه به توسعه سایر واحدهای پتروشیمی در منطقه ماهشهر در دستور کار شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته است که با ساخت آن نیاز واحدهای تازه تاسیس به سرویسهای جانبی به طور کامل رفع می شود.

وی با بیان اینکه قراردادهای مورد نیاز برای خرید تجهیزات و ساخت این مجتمع با شرکتهای مربوطه بسته شده است، عنوان کرد: در این واحد 540 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت می گیرد که بخش عمده آن از محل ذخیره ارزی و بخشی نیز از منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تامین می شود.

شهریاری خاطرنشان کرد: برای ساخت واحد فجر دو از تجربه های متخصصان داخلی و خارجی در فاز اول بهره گرفته ایم بنابراین تمامی این واحد را با استفاده از توان مهندسان و پیمانکاران داخلی خواهیم ساخت.

به گفته وی طبق برنامه زمان بندی شده قرار است فاز دوم پتروشیمی فجر در ابتدای سال 89 راه اندازی شود اما باتوجه به محدودیتهای تولید برق در استان خوزستان قرار شده دو توربین نیروگاهی این واحد در تابستان سال جاری راه اندازی و برق تولیدی آن برای کمک به مردم استان به شبکه سراسری منتقل شود.

شرکت پتروشیمی فجر با عنوان نخستین تامین کننده متمرکز سرویسهای جانبی در کشور و به منظور تصفیه پساب مجتمع های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام احداث شده است.