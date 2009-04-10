نمی توانم از عملکرد تیم راضی باشم/ گزینه اول و آخر ما احمدزاده است

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نتایج اخیر تیم فوتبال ملوان در مسابقات لیگ برتر گفت: درست است در حاشیه امنیت تقریبی قرار داریم اما نتایج تیم باید به شکلی باشد که شخصیت تیمی ما نیز حفظ شود به همین دلیل از عملکرد تیم راضی نیستم و این نتایج می تواند نگران کننده هم باشد.

وی ادامه داد: تیم‌های استقلال، پرسپولیس و سپاهان به علت موفقیت در اکثر مسابقات خود نام‌های بزرگی دارند اما وقتی یک تیم شکست‌های متعددی را متحمل شود، آن باخت‌ها به نام آن تیم ضربه زده و بدنه‌اش را ضعیف می کند، به همین دلیل است که نگران آینده تیم هستم.

مدیرعامل باشگاه ملوان اضافه کرد: باید لیگ را لنگان لنگان به پایان برسانیم و تا روزی که مسابقات تمام شود تلاش کنیم که سازماندهی ما چه از نظر ساختار اداری و چه تیمی آبرومندانه باشد. ضمن اینکه در این فصل سازمان منطقه آزاد همه گونه همکاری خصوصا از نظر مالی را با ما داشته است، به حدی که دریافت چنین بودجه‎‌های را باشگاه ملوان در خواب هم نمی دید.

وی در مورد آینده کادرفنی تیم فوتبال ملوان تاکید کرد: قصد هیچگونه تغییری در تیم نداریم، مگر اینکه خود آقای احمدزاده نخواهد با ما همکاری کند. گزینه اول و آخر ما برای فصل آینده هم احمدزاده است زیرا وی 3 سال با همه نداری‌های ملوان ساخت و تیم بسیار خوبی را در هر دیدار به میدان فرستاد و برخلاف جوانمردی است امروز با توجه به رفع مشکلات مالی، سراغ مربی دیگری برویم.

مدرس AFC در مورد انتخاب مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی تصریح کرد: مایلی کهن مسکن خوبی برای تیم ملی در شرایط فعلی بود. به عنوان یک ایرانی بر خود وظیفه می دانم از تیم ملی حمایت کنم.