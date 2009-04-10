نمی توانم از عملکرد تیم راضی باشم/ گزینه اول و آخر ما احمدزاده است

اردشیر پورنعمت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد نتایج اخیر تیم فوتبال ملوان در مسابقات لیگ برتر گفت: درست است در حاشیه امنیت تقریبی قرار داریم اما نتایج تیم باید به شکلی باشد که شخصیت تیمی ما نیز حفظ شود به همین دلیل از عملکرد تیم راضی نیستم و این نتایج می تواند نگران کننده هم باشد.
وی ادامه داد: تیمهای استقلال، پرسپولیس و سپاهان به علت موفقیت در اکثر مسابقات خود نامهای بزرگی دارند اما وقتی یک تیم شکستهای متعددی را متحمل شود، آن باختها به نام آن تیم ضربه زده و بدنهاش را ضعیف می کند، به همین دلیل است که نگران آینده تیم هستم.
مدیرعامل باشگاه ملوان اضافه کرد: باید لیگ را لنگان لنگان به پایان برسانیم و تا روزی که مسابقات تمام شود تلاش کنیم که سازماندهی ما چه از نظر ساختار اداری و چه تیمی آبرومندانه باشد. ضمن اینکه در این فصل سازمان منطقه آزاد همه گونه همکاری خصوصا از نظر مالی را با ما داشته است، به حدی که دریافت چنین بودجههای را باشگاه ملوان در خواب هم نمی دید.
وی در مورد آینده کادرفنی تیم فوتبال ملوان تاکید کرد: قصد هیچگونه تغییری در تیم نداریم، مگر اینکه خود آقای احمدزاده نخواهد با ما همکاری کند. گزینه اول و آخر ما برای فصل آینده هم احمدزاده است زیرا وی 3 سال با همه نداریهای ملوان ساخت و تیم بسیار خوبی را در هر دیدار به میدان فرستاد و برخلاف جوانمردی است امروز با توجه به رفع مشکلات مالی، سراغ مربی دیگری برویم.
مدرس AFC در مورد انتخاب مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی تصریح کرد: مایلی کهن مسکن خوبی برای تیم ملی در شرایط فعلی بود. به عنوان یک ایرانی بر خود وظیفه می دانم از تیم ملی حمایت کنم.
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