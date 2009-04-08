مراقب فریب دلالان ثبتی و وکلای غیر مجاز باشید

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالحسین جلیلی نمینی با اشاره به اقدامات دلالان و سودجویان نسبت به درج آگهی در مطبوعات گفت: تعدادی از دلالان ثبتی از طریق روزنامه های معتبر و کثیرالانتشار کشور مبادرت به انتشار آگهی و انجام تبلیغات برای ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می کنند وحتی گاه با دادن وعده های فریبنده مانند ثبت شرکتها در یک روز ، متقاضیان ثبت شرکت و موسسات را فریب می دهند.

وی افزود: در اکثر موارد تعدادی از این دلالان حتی پروانه وکالت نیز ندارند و این در حالی است که وکلای دادگستری هم مجاز به تبلیغات در روزنامه ها نیستند.

مدیر کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد واملاک کشور همچنین از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست کرده است که ترتیبی اتخاذ نمایند تا از انتشار آگهی های تبلیغاتی مربوط به ثبت شرکتها اعم از اینکه از طرف وکلا یا غیر وکلا باشد به جهت حمایت از حقوق مردم، کاهش موارد تقلب و کلاهبرداری در این حوزه و روش و شفاف شدن امور جلوگیری به عمل آید.