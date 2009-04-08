بحث مقابله با مین و عواقب آن در کردستان نیازمند عزم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل احمدی عصر چهارشنبه در جریان برگزاری کارگاه یک روزه آموزشی تربیت مربی مین اظهار داشت: متاسفانه علیرغم گذشت بیش از 10 سال از جنگ تحمیلی اما متاسفانه امروز هم گاهی شاهد انفجار مین های به جای مانده از آن هستیم که مقابله و ساماندهی این مهم نیازمند عزم ملی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان کردستان نیز در هشت سال دفاع مقدس جزو مناطق عملیاتی به حساب می آمد از کاشت مین توسط رژیم بعث عراق در امان نبوده و امروز هم حادثه های به وقوع می پیوندند که سلامت جامعه را به مخاطره می اندازد.

مدیر امور جوانان استان کردستان یادآور شد: بحث مین و عواقب خطرناک آن در استان کردستان و دیگر مناطق غربی کشور یک موضوع تاسف بار است که باید برای حل این مهم برنامه ریزی مناسب در دستور کار قرار گرفته و بتوان از تمامی پتانسیل ها به ویژه بخش های غیردولتی نیز استفاده نمود.

احمدی خاطرنشان کرد: ورود بخش غیردولتی به این مبحث با توجه به دامنه و تاثیر گذاری آن می تواند در تسریع مقابله و ساماندهی بحث جمع آوری و پاک سازی زمین آلوده به مین در استان کردستان موثر باشد.

وی با اشاره به عواقب انفجار مین در استان کردستان عنوان کرد: متاسفانه این مهم در زمینه سلامت جامعه یک تهدید جدی به شمار می رود که در آینده می تواند مشکلاتی را برای قربانیان، خانواده های آنان و دیگر افراد اجتماع به وجود آورد.

مدیر امور جوانان استان کردستان افزود: بحث مقابله با مین و عواقب آن به عنوان یک اولویت کاری در استان کردستان مورد توجه سازمان ملی جوانان نیز قرار گرفته و این سازمان در راستای عمل به اهداف بلند مدت خود از برگزاری و اجرایی برنامه های این چنین حمایت و این کار را در آینده ادامه خواهد داد.

این کارگاه آموزشی با حضور 40 مربی و به همت موسسه غیردولتی پیشگامان ماف و با همکاری سازمان ملی جوانان و کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار می شود.