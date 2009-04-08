تئاتر در مسیر مردمی شدن قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت ارشاد اعلام کرد محمدحسین صفار هرندی در دیدار اعضای هیئت مدیره خانه تئاتر حمایت از فعالان عرصه هنر تئاتر در تمام نقاط کشور، تولید آثار ارزشمند و افزایش تعداد سالنهای نمایش در شهرستانها را از جمله اقدامهای موثر برای مردمیتر شدن این هنر عنوان کرد.
وی اظهار داشت: خوشبختانه در سالهای اخیر هنر تئاتر در مسیری قرار گرفته که از اختصاص به یک قشر خاص رها و مردمی شود. هنر تئاتر برای عامه مردم نیز باید تعریف خود را داشته باشد تا همه مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
وزیر ارشاد با تبریک سال نو از تلاش هنرمندان و فعالان عرصه تئاتر برای پویایی بیشتر قدردانی کرد. ایرج راد مدیر عامل خانه تئاتر نیز با تشکر از حمایتهای وزارت ارشاد گفت: با همت اعضای خانواده تئاتر و کمک ارشاد تئاتر به حرکت خود ادامه میدهد.
در این مراسم با حضور ایمانی خوشخو معاون هنری، پرویز کرمی مشاور وزیر، پارسایی مدیر کل هنرهای نمایشی و هیئت مدیره خانه تئاتر درباره مسائل مختلف تئاتر از جمله بودجه، بیمه تکمیلی و ساختمان خانه تئاتر و برنامههای پیش رو بحث و گفتگو شد.
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