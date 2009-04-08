اشغال جولان از موانع صلح در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره، "فرانکو فراتینی" وزیرخارجه ایتالیا امروز در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با ولید المعلم وزیر امورخارجه سوریه بر ضرورت اهتمام اسرائیل به موضوع مذاکره با سوریه به منظور حل مشکل اشغال جولان تاکید کرد.

وی همچنین گفت : اشغالگری اسرائیل دربلندیهای جولان یکی از مشکلات موجود در روند صلح خاورمیانه به شمار می رود.

وزیر خارجه ایتالیا درعین حال با ابراز امیدواری به ادامه مذاکرات غیر مستقیم دمشق و تل آویو و سپس تبدیل آن به مذاکرات مستقیم بین دو طرف اظهارداشت : کشورش از رابطه دوستانه موجود بین رم و تل آویو درقبال این مسئله استفاده می کند.

فرانکو فراتینی روزگذشته در بیروت با " فوزی صلوخ " وزیر خارجه لبنان دیدار کرد.