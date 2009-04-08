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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۱۶

استقبال از آثار استاد مطهری و دکتر شریعتی در ترکیه

اقبال عمومی نسبت به کتاب‌های استاد مرتضی مطهری و دکتر علی شریعتی در ترکیه در سال‌های اخیر دوباره افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های شهید مطهری و مرحوم شریعتی به‌خصوص بعد از انقلاب اسلامی ایران بارها در ترکیه ترجمه و چاپ شده بود، ولی در سال‌های اخیر و پس یک دوره فترت ، برخی موسسات انتشاراتی دوباره اقدام به ترجمه جدید آثار این دو اندیشمند کرده و با چاپ و انتشار این آثار، آنان را در اختیار خوانندگان ترکیه‌ای گذارده‌اند.

نخبگان ترک بسیار به شیوه مواجهه اندیشمندان و متفکران ایرانی در قبال سنت و تجدد علاقمند هستند. در این میان استاد مطهری و دکتر شریعتی که پیوندهای نزدیکی میان آرای آنها و انقلاب اسلامی وجود دارد بسیار مورد توجه اندیشمندان ترک هستند.

کد مطلب 856962

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