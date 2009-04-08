به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هسپرس، مرکز گفتگوی تمدنهای محمد سادس دومین نشست "گفتگوی تمدنها" را در شهر کوکیمبوی شیلی برگزار می‌کند.

موضوعاتی چون: گفتگوی تمدنها، تنوعات و تعددات فرهنگی و سنتهای دینی، نقش ترجمه در ارتباط با دیگران طی این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرند. شرکت‌کنندگان از کشورهای مراکش، پرتغال، آرژانتین و شیلی هستند.

در پی افتتاح مرکز گفتگوی تمدنهای محمد سادس در 14 مارس 2007 در شیلی، این نشست به عنوان دومین نشست ویژه به منظور دستیابی به ارتباط عمیق‌تر و گسترده‌تر از طریق گفتگوی تمدنها برگزار می‌شود.