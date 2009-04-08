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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۲۶

نشست "گفتگوی تمدنها" در شیلی برگزار می‌شود

دومین نشست "گفتگوی تمدنها" به منظور تعمیق گفتگوی تمدنها میان افراد و گروههای مختلف 13 تا 18 آوریل (24 تا 29 فروردین) در شیلی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری هسپرس، مرکز گفتگوی تمدنهای محمد سادس دومین نشست "گفتگوی تمدنها" را در شهر کوکیمبوی شیلی برگزار می‌کند.

موضوعاتی چون: گفتگوی تمدنها، تنوعات و تعددات فرهنگی و سنتهای دینی، نقش ترجمه در ارتباط با دیگران طی این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرند. شرکت‌کنندگان از کشورهای مراکش، پرتغال، آرژانتین و شیلی هستند. 

در پی افتتاح مرکز گفتگوی تمدنهای محمد سادس در 14 مارس 2007 در شیلی، این نشست به عنوان دومین نشست ویژه به منظور دستیابی به ارتباط عمیق‌تر و گسترده‌تر از طریق گفتگوی تمدنها برگزار می‌شود.

کد مطلب 856964

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