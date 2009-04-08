رایزنی هالبروک و مولن با مقامات هند درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ریچارد هالبروک "نماینده ویژه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دیدار از هند با مقامات ارشد این کشور در خصوص امنیت منطقه ای گفتگو کرد.

هالبروک و "مایکل مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با "شیو شانکار منون" معاون وزیر خارجه و" ام کی نارایانان" مشاور امنیت ملی هند در دهلی نو دیدار کردند.

شبکه "ان دی تی وی" هند، نگرانی های دهلی نو از استراتژی جدید آمریکا درباره افغانستان و پاکستان را موضوع اصلی مذاکرات مقامات آمریکایی و هندی اعلام کرد.

این رسانه هندی، درخواست کمک آمریکا از هند در مبارزه با طالبان و القاعده را موضوع دیگر مذاکرات مقامات دهلی و واشنگتن اعلام کرد.



