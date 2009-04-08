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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۳۹

در ایام نوروز؛

6370 کیلوگرم مواد مخدر در استان تهران کشف شد

6370 کیلوگرم مواد مخدر در استان تهران کشف شد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس استان تهران گفت: شش هزار و 370 کیلوگرم انواع مواد مخدر در ایام نوروز در استان تهران کشف و ضبط شده است.

سردار علیرضا اکبرشاهی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ایام نوروز علاوه بر کشف و ضبط بیش از شش هزار و 370 کیلوگرم انواع مواد مخدر، پنج باند مهم و بزرگ نیز شناسایی و متلاشی شدند که در مجموع کشف بزرگی با انهدام این باندهای توزیع کننده مواد مخدر در استان تهران صورت گرفت.

اکبرشاهی خاطرنشان کرد: همچنین طی عملیاتی 25 قبضه بافور، 11 دستگاه ترازو جهت توزین مواد مخدر نیز کشف و ضبط شده است و افراد پس از دستگیری و ضبط مواد برای انگشت نگاری و بازجویی به دستگاه قضایی معرفی می شوند.

فرمانده نیروی انتظامی استان تهران به کشف 600 برگ اسکناس جعلی پنج هزار تومانی با کشف مقادیری مواد مخدر از فردی اشاره کرد و بیان داشت: اسکناسهای فوق در مجموع  دارای ارزش ریالی معادل 130 میلیون ریال است که همگی توقیف شد.

کد مطلب 857006

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