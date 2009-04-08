  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان "اخراجی‌ها 2" را نقد می‌کند

انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان "اخراجی‌ها 2" را نقد می‌کند

فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 2" روز سه‌شنبه 25 فروردین‌ماه به همت انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان با حضور کارگردان و بازیگران مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایش و نقد و بررسی تازه‌ترین ساخته مسعود ده‌نمکی ساعت 17:30 سه‌شنبه هفته آینده 25 فروردین در مجتمع فرهنگی هنری سید الشهدا (ع) برگزار می‌شود و قرار است در آن کارگردان و برخی بازیگران و عوامل فیلم حضور داشته باشند.

"اخراجی‌ها 2" دومین فیلم سینمایی ده‌نمکی در مقام کارگردان و ادامه فیلمی به همین نام است که از آخرین روزهای پارسال روی پرده سینماهای تهران و شهرستان‌ها رفته و بیش از سه میلیارد تومان فروخته است.

امین حیایی، اکبر عبدی، محمدرضا و مهراوه شریفی‌نیا، حسام نواب صفوی، جواد رضویان، امیریل ارجمند و... از جمله بازیگران این فیلم هستند.

کد مطلب 857016

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها