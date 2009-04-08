به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه نمایش و نقد و بررسی تازه‌ترین ساخته مسعود ده‌نمکی ساعت 17:30 سه‌شنبه هفته آینده 25 فروردین در مجتمع فرهنگی هنری سید الشهدا (ع) برگزار می‌شود و قرار است در آن کارگردان و برخی بازیگران و عوامل فیلم حضور داشته باشند.

"اخراجی‌ها 2" دومین فیلم سینمایی ده‌نمکی در مقام کارگردان و ادامه فیلمی به همین نام است که از آخرین روزهای پارسال روی پرده سینماهای تهران و شهرستان‌ها رفته و بیش از سه میلیارد تومان فروخته است.

امین حیایی، اکبر عبدی، محمدرضا و مهراوه شریفی‌نیا، حسام نواب صفوی، جواد رضویان، امیریل ارجمند و... از جمله بازیگران این فیلم هستند.