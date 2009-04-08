پیروزی پرسپولیس برابر الغرافه قطر در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ایران از ساعت 16 امروز در چارچوب دیداری از هفته سوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به دیدار الغرافه قطر رفت که در پایان نیمه نخست با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود را مغلوب کرده است.

صحنه گل دوم پرسپولیس به الغرافه که توسط ابراهیم توره به ثمر رسید

در این دیدار که با قضاوت ماتیو فریز در ورزشگاه آزادی تهران و زیر بارش شدید باران در حال برگزاری است، مازیار زارع(36-پنالتی) و ابراهیم توره (2+45) گل های برتری شاگردان نلو وینگادا را به ثمر رسانده اند.