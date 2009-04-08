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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۶:۵۴

لیگ قهرمانان آسیا/

پیروزی پرسپولیس برابر الغرافه قطر در پایان نیمه نخست

پیروزی پرسپولیس برابر الغرافه قطر در پایان نیمه نخست

نیمه نخست دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الغرافه قطر در مرحله سوم رقابت های گروهی لیگ قهرمانان آسیا با برتری پرسپولیس به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس ایران از ساعت 16 امروز در چارچوب دیداری از هفته سوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به دیدار الغرافه قطر رفت که در پایان نیمه نخست با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود را مغلوب کرده است.

صحنه گل دوم پرسپولیس به الغرافه که توسط ابراهیم توره به ثمر رسید

در این دیدار که با قضاوت ماتیو فریز در ورزشگاه آزادی تهران و زیر بارش شدید باران در حال برگزاری است، مازیار زارع(36-پنالتی) و ابراهیم توره (2+45) گل های برتری شاگردان نلو وینگادا را به ثمر رسانده اند.

کد مطلب 857049

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