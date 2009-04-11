دکتر محمدمهدی قیامت در گفتگو با مهر افزود: بنده نیز یکی از اعضای کمیته مذکور هستم اما تا امروز هنوز جلسه ای نداشته ایم.

بررسیهای آماری در ایران حاکی از آن است که حدود 38 درصد مرگ و میرهای کشور در اثر ابتلا به انواع بیماریهای قلبی رخ می دهد.

رئیس انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه ایران با تاکید بر اهمیت احیاء بیمارانی که دچار ایست قلبی می شوند تصریح کرد: یکی از اولویتهای اورژانس بحث احیاء بیماران قلبی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد.

قیامت با اشاره به افزایش بیماریهای قلبی و افرادی که در سوانح دچار این مشکلات می شوند افزود: موضوع احیاء افرادی که دچار ایست قلبی می شوند یکی از مباحث جدی و مورد توجه در دنیا است که ما نیز نباید از آن غافل شویم.

گرچه آمار دقیقی از تعداد بیماران مبتلا به این بیماری در کشور وجود ندارد اما به طور تقریبی سالانه حدود 50 هزار نفر در اثر ابتلا به بیماری نارسایی قلبی جان خود را از دست می دهند.

بر اساس آمار سازمان بهشت زهرا (س)، تعداد متوفیان ایست قلبی در تهران نسبت به کل متوفیان در سال 86 بیش از 12 درصد بوده که این میزان در سال گذشته به 19 درصد افزایش یافت.