مایلی کهن در آزادی / درخواست تماشاگران برای حضور کریمی در تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران در ورزشگاه آزادی از دقایقی پیش از آغاز مسابقه پرسپولیس و الغرافه قطر آغاز شد و پیش ازاینکه داور سوت آغاز مسابقه را به صدا درآورد شدت گرفت.

تماشاگرانی که برای تماشای بازی به ورزشگاه آزادی آمده بودند برای در امان ماندن از باران به سکوهای بالای جایگاه پناه بردند و در زمانی که باران قطع شد مجددا به جایگاه بازگشتند.

* با وجود بارش باران در شهر تهران و برگزاری مسابقه در یک روز غیر تعطیل در حدود 40 هزار تماشاگر برای تماشای بازی به ورزشگاه ازادی آمده بودند.

* شرایط جوی نامساعد ورزشگاه آزادی و کم شدن نور ورزشگاه باعث شد تا مسئولان برگزاری مسابقه دستور روشن کردن نورافکن های ورزشگاه را صادر کنند و بازی زیر نور برگزار شد.

* عباس انصاری فرد، حسین هدایتی ، محمد آخوندی ، مجید فرخزادی ، کیومرث هاشمی ، مهدی تاج، عزیزالله محمدی و محمد مایلی کهن از تماشاگران ویژه این بازی بودند.

* تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس در طول بازی بارها علی کریمی و علیرضا واحدی نیکبخت را مورد تشویق قرار دادند. تماشاگران در شعارهای خود خطاب به مایلی کهن خواستار دعوت کریمی به تیم ملی شدند.

* بارش باران در ورزشگاه آزادی باعث شده بود تا افراد متفرقه و غیر مسئول در جایگاه خبرنگاران حضور یابند. متاسفانه تعداد این افراد به مراتب بیشتر از خبرنگاران بود.

* وینگادا سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس در طول بازی به ویژه که تیمش گل برتری را به ثمر نرسانده بود با حرارت خاصی بازی را دنبال می کرد و مانند یک توپ جمع کن توپ هایی که به بیرون می رفت را به زمین پرتاب می کرد.

* پیش از آنکه تیم الغرافه گل اول را دریافت کند بازیکنان این تیم قطری خود را به روی زمین می انداختند و قصد اتلاف وقت داشتند که این حرکت آنها با اعتراض شدید هواداران پرسپولیس روبرو شد.

* هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که برتری تیمشان مقابل الغرافه خوشحال بودند با سر دادن شعارهایی افشین پیروانی را تشویق می کردند.

* تماشاگران حاضر در ورزشگاه با سر دادن شعارهایی به انتقاد از علی دایی که در زمان حضور در تیم ملی از دعوت علی کریمی به اردوی تیم ملی چشم پوشی می کرد، پرداختند.