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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۲۰

اختصاصی مهر /

تدوین پیش نویس طرح تفضیلی تشکیلات جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

تدوین پیش نویس طرح تفضیلی تشکیلات جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم

طرح تفضیلی تشکیلات جدید مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به زودی در هم اندیشی کارشناسان و معاونین این مرکز تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این طرح تفضیلی، شرح وظایف، زیر مجموعه ها و ساختار سازمانی معاونین، ادارت کل، ادارات، دفاتر مستقل و بخشهای دیگر حوزه در تشکیلات جدید مرکز مدیریت  مشخص شده است.

این طرح پیشنهادی در هم اندیشی معاونین و کارشناسان مرکز بررسی شده و پس از تایید، برای تصویب نهایی به شورای عالی حوزه ارسال خواهد شد.

در تشکیلات جدید مرکز مدیریت که به صورت اجمالی به تصویب شورای عالی حوزه رسیده است، معاونتهای آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب، مدارس و مناطق، آمار و بررسی، طلاب و دانش آموختگان و منابع و پشتیبانی تصویب شده است.

همچنین در حوزه مدیریت، علاوه بر قائم مقام و گروه مشاورین، ادارات ارتباطات، فناوری اطلاعات، برنامه ریزی و نظارت، همکاریها و امور بین الملل در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 857070

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