پیروزی پرگل گامبااوزاکا و کاوازاکی ژاپن / شکست سنگین نماینده استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های عصر امروز با برگزاری 4 دیدار از گروه های F و E این مسابقات پیگیری شد که نتایج این دیدارها به شرح زیر است:

گروه F:

* شاندونگ لیوننگ چین 2 - سئول کره جنوبی صفر

گل ها: لو ژنگ(54) و هان پنگ(73) برای شاندونگ لیوننگ

* گامبااوزاکا ژاپن 5 - سری وی جایا اندونزی صفر

گل ها: لئوناردو(39 و 43)، آمبریزال(49-گل به خودی)، یاماگوشی(52) و یاسودا(67) برای گامبا اوزاکا

جدول رده بندی گروه F:

1-گامبااوزاکا ژاپن 9 امتیاز، 2-شاندونگ لیوننگ چین 6 امتیاز، 3-سئول کره جنوبی 3 امتیاز و 4- جایا اندونزی بدون امتیاز

گروه H:

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک - تیانجین تدا چین صفر

گل: کیم جائه سونگ(68) برای پوهانگ استیلرز

* اف سی سنترال کوست مارینرز استرالیا صفر - کاوازاکی فرونتال ژاپن 5

گل ها: جونینیو(21 و 36)، یونگ تسه(7)، کنگو ناکامورا(50) و رناتو کارلوس(70) برای کاوازاکی فرونتال

جدول رده بندی گروه H:

1- کاوازاکی فرونتال ژاپن 7 امتیاز، 2- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 5 امتیاز، 3- اف سی سنترال کوست مارینرز استرالیا 2 امتیاز و 4- تیانجین تدا چین یک امتیاز