پیروزی پرگل گامبااوزاکا و کاوازاکی ژاپن / شکست سنگین نماینده استرالیا

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته سوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاههای عصر امروز با برگزاری 4 دیدار از گروه های F و E این مسابقات پیگیری شد که نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
گروه F:
* شاندونگ لیوننگ چین 2 - سئول کره جنوبی صفر
گل ها: لو ژنگ(54) و هان پنگ(73) برای شاندونگ لیوننگ
* گامبااوزاکا ژاپن 5 - سری وی جایا اندونزی صفر
گل ها: لئوناردو(39 و 43)، آمبریزال(49-گل به خودی)، یاماگوشی(52) و یاسودا(67) برای گامبا اوزاکا
جدول رده بندی گروه F:
1-گامبااوزاکا ژاپن 9 امتیاز، 2-شاندونگ لیوننگ چین 6 امتیاز، 3-سئول کره جنوبی 3 امتیاز و 4- جایا اندونزی بدون امتیاز
گروه H:
* پوهانگ استیلرز کره جنوبی یک - تیانجین تدا چین صفر
گل: کیم جائه سونگ(68) برای پوهانگ استیلرز
* اف سی سنترال کوست مارینرز استرالیا صفر - کاوازاکی فرونتال ژاپن 5
گل ها: جونینیو(21 و 36)، یونگ تسه(7)، کنگو ناکامورا(50) و رناتو کارلوس(70) برای کاوازاکی فرونتال
جدول رده بندی گروه H:
1- کاوازاکی فرونتال ژاپن 7 امتیاز، 2- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 5 امتیاز، 3- اف سی سنترال کوست مارینرز استرالیا 2 امتیاز و 4- تیانجین تدا چین یک امتیاز
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