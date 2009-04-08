استفاده از شبکه دولت گامی مهم جهت ارائه خدمات به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید محمد رضا معصومی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران کل فن آوری استانداری های منطقه چهار کشور که با حضور مدیر کل فن آوری وزارت کشور در استانداری کرمانشاه برگزار شد ،اظهار داشت:کشور به شدت نیازمند ارائه خدمات به صورت الکترونیکی است زیرا این روند تسهیل در ارائه بهتر و سریعتر خدمات و صرفه جویی در وقت مردم را به همراه دارد.

وی افزود:با استفاده از شبکه الکترونیکی دولت و فن آوری اطلاعات و ارتباطلات ضمن تسهیل در ارائه خدمات به مردم و صرفه جویی در وقت ،گامی مهم در جهت محقق شدن بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف صورت می گیرد.

معصومی خواستار ارزیابی از روند اجرای طرح شبکه دولت در مناطق مختلف کشور و بهره گیری از تجربیات استانها در جهت اجرای دقیق این طرح شد و اظهار داشت: در استان کرمانشاه اقدامات خوبی جهت اجرای طرح شبکه الکترونیکی دولت صورت گرفته و دستگاههایی که ارتباط بیشتری با مردم دارند مدیران و کارکنان آنان ملزم به فراگیری و اجرای این طرح شده اند زیرا اعتقاد داریم که اجرای شبکه یکپارچه و منسجم به روان سازی و تسهیل در ارائه خدمات به مردم کمک شایانی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: در بسیاری از مراجعات مردم به دستگاهها وقت و زمان زیادی از آنها تلف می شود که با بهره گیری از فن آوری ارتباطات و اطلاعات ضمن صرفه جویی در زمان و منابع گامی مهم در جهت محقق شدن بخشی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت اصلاح الگوی مصرف برداشته می شود.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع نیروی انسانی استانداری کرمانشاه همچنین با اشاره به برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد ماه سال جاری و بهره گیری از فن آوری ارتباطاعات در اجرای این انتخابات گفت: بحث استفاده از سیستم رایانه ای در انتخابات موضوعی مهم است که منجر به ساماندهی لازم در خصوص امر انتخابات و همچنین تسریع در شمارش آراء مردم خواهد شد لذا ضروری است که مدیران کل فن آوری منطقه چهار کشور که در این جلسه حضور دارند به انتقال تجربیات و ارائه راهکارهای خود جهت حل مشکلات احتمالی پیش روی آن بپردازند.

در ادامه این جلسه حاضرین به ارائه و بیان نکته نظرات خود پیرامون استفاده از سیستم رایانه ای در برگزاری انتخابات آینده پرداختند.