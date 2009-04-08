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۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۹:۳۲

رحمتی نژاد:

برای برگزاری انتخابات رایانه ای پیش بینی های لازم شده است

برای برگزاری انتخابات رایانه ای پیش بینی های لازم شده است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل فن آوری وزارت کشور گفت: برای برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به صورت رایانه ای تمامی اقدامات لازم پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مهدی رحمتی نژاد عصر چهارشنبه در گردهمایی مدیران کل فن آوری استانداریهای منطقه چهار کشور که در استانداری کرمانشاه برگزار شد با بیان اینکه برنامه ای که وزارت کشور برای بحث انتخابات پیش بینی کرده شامل سه فرآیند است، اظهار داشت: اولین فرآیند آن مکانیزه شدن موضوع ثبت نام از داوطلبین می باشد که نرم افزار لازم جهت اجرا آماده شده است.

 

وی دومین فرآیند را اجرای طرح ثبت و مکانیزه شدن سیستم رای دهنده گان برشمرد و اظهار داشت: برای اجرای این موضوع پیش بینی های لازم جهت تهیه و ارسال یک دستگاه رایانه برای هر شعبه می باشد که مقدمات اجرای آن فراهم شده است.

 

مدیر کل فن آوری وزارت کشور خاطر نشان کرد: سومین فرآیند نیز بحث ارسال نتایج انتخابات توسط هر شعبه به وزارت کشور می باشد که پس از ارسال تمامی نتایج از سراسر کشور، نتایج انتخابات در اسرع وقت به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

 

در ادامه این جلسه حاضرین به ارائه و بیان نکته نظرات خود پیرامون استفاده از سیستم رایانه ای در برگزاری انتخابات آینده پرداختند.

کد مطلب 857102

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