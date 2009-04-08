  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ فروردین ۱۳۸۸، ۱۸:۳۲

محمد مایلی کهن:

پرسپولیس با فوتبالی تاکتیکی برنده شد / سعی می کنم همه بازیها را ببینم

پرسپولیس با فوتبالی تاکتیکی برنده شد / سعی می کنم همه بازیها را ببینم

سرمربی جدید تیم ملی فوتبال کشورمان که یکی از تماشاگران دیدار امروز پرسپولیس و الغرافه قطر بود گفت: پرسپولیس با ارائه فوتبالی منطقی و تاکتیکی به پیروزی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن که پس از پیروزی 3 بر یک پرسپولیس برابر الغرافه در جمع خبرنگاران سخن می گفت ضمن بیان این مطلب افزود: شاگردان وینگادا در این تمرین فوتبال زیبا و تماشاگر پسندی را ارائه کردند که با تفکرات تاکتیکی خوبی همراه بود.

وی ادامه داد: امروز با این هدف که برخی بازیکنان پرسپولیس را برای تیم ملی زیر نظر بگیرم به ورزشگاه آمدم و امیدوارم بتوانم دیدار تیم های دیگر را نیز از نزدیک تماشا کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطر نشان کرد: سعی می کنم بازیهای لیگ برتر را نیز تا حد مقدور از نزدیک تماشا کنم و بهترین ها را به اردوی تیم ملی دعوت کنم.

مایلی کهن در پایان گفت: هدف همه ما حضور تیم ملی در جام جهانی است و امیدوارم با کمک همه اهالی فوتبال به این مهم دست پیدا کنیم.

کد مطلب 857108

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها