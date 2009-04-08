ناکامی لیگ برتر را در آسیا جبران کردیم / دوست دارم دوباره به تیم ملی دعوت شوم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکبخت واحدی که پس از پیروزی 3 بر یک پرسپولیس برابر الغرافه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم پرسپولیس این روزها در شرایط آرمانی قرار دارد و بر خلاف دیدارهایمان در لیگ برتر، در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نتایج بهتری را کسب کرده ایم.

وی با تشکر از صبر و حوصله ای که هواداران پرسپولیس در این مدت به خرج داده اند، ادامه داد: درست است ما در لیگ برتر نتایج خوبی بدست نیاورده ایم و قهرمانی را هم از دست داده ایم اما تمام تلاش خود را به کار بسته ایم تا این نتایج را با موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا جبران کنیم تا به بهترین شکل از زحمات تماشاگران تشکر کنیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس ایران در مورد انتخاب مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی خاطر نشان کرد: به آقای مایلی کهن تبریک می گویم که به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده اند اما در این مورد نظر خاصی ندارم.

وی تاکید کرد: خوشحال می شوم باردیگر به تیم ملی کشورم دعوت شوم. من هم مثل همه فوتبالیست های کشور آرزو دارم به تیم ملی دعوت شده و برای تیم کشورم به میدان بروم.

نیکبخت واحدی در پایان با بیان اینکه هیچ چیز خاصی روی پیراهنش ننوشته بود، در مورد گلزنی اش در این دیدار گفت: با این گل، عدم گلزنی خود در رقابت های لیگ برتر را جبران کردم.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الغرافه قطر در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که عصر امروز در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، با پیروزی 3 بر یک تیم پرسپولیس به پایان رسید.