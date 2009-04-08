به گزارش خبرنگار مهر منوچهر متکی وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست مطبوعاتی مشترک خود با ولید معلم وزیرامورخارجه سوریه که عصر امروز در پی مذاکرات دوجانبه در تهران برگزار شد به سئوالات خبر نگاران پاسخ گفت .

خبرنگاری از متکی پرسید آیا اظهارات اخیر رئیس جمهور در اصفهان مبنی بر اینکه ایران از دست صادقانه ای که به سویش دراز شود استقبال می کند ، به معنی مذاکره ایران با مقامات آمریکایی است .

متکی اظهار داشت: ما در دوران "پس از هسته ای" قرار داریم و جهانیان باید برای استفاده از انرژی پاک هسته ای تلاش کنند.

وی افزود: ما به دقت اظهارات مقامات آمریکایی را در دست بررسی داریم و چارچوب تحمل ما را دکتر احمدی نژاد و رهبر معظم انقلاب اسلامی در نطق نوروزی خود اعلام داشتند.

متکی ادامه داد: تصور می کنیم این چارچوب های کلی باید با دقت از سوی مسئولان آمریکایی مورد توجه قرار بگیرد و پاسخ روشن ایران پس از بررسی ها اعلام خواهد شد.

وزیرامورخارجه همچنین در بخش دیگری از سخنانش روابط ایران و سوریه را استراتژیک ، بنیادین ، منطقی و بر اساس مواضع اصولی و منافع متقابل و همچنین کمک کننده به ثبات ، آرامش و صلح عادلانه دانست و تصریح کرد که در مذاکرات امروز وی با ولید معلم روابط دو کشور ایران و سوریه درماههای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است .

وی اضافه کرد: با سفرهای متقابل وزرای مختلف اقتصادی و برگزاری کمیسیون عالی همکاری های اقتصادی بین ایران و سوریه به ریاست نخست وزیر این کشور و دکتر داوودی معاون اول کشورمان در تهران در نیمه اسفندماه گذشته روابط رو به رشد و جدیدی را گشودیم.

متکی همچنین گفت : در کنار روابط خوب دوجانبه تحولات چند ماه گذشته را از لحاظ سیاسی و امنیتی، تحولات در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و شکل گیری دولت جدید رژیم صهیونیستی مورد بررسی قرار دادیم.

وی تصریح کرد: نام دولت جدید رژیم صهیونیستی را دولتی بدون نقاب گذاشتیم ، به دلیل اینکه همه دولت های حاکم در سرزمین اشغالی ضمن اینکه راهبرد مشترکی را در فلسطین داشتند رویکرد خود را گاهی در نقاب و گاهی در خارج از نقاب ارائه می کردند ، اما اکنون رژیمی بدون نقاب در سرزمین های اشغالی بر سر کار آمده است.

وزیرامورخارجه در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: در مذاکرات دو جانبه شرایط عراق را پس از انتخابات اخیر به عنوان تحولی مثبت مورد بررسی قرار دادیم و لذا باید به ثبات و استقلال کامل در این کشور از طریق تعمیق روابط دوجانبه با عراق و تاکید بر ضرورت خروج نظامیان از این کشور که طبعا نظر مردم عراق نیز در رفراندوم همین است، کمک شود.

متکی در ادامه با اشاره به اوضاع افغانستان تصریح کرد: در افغانستان باید رویکرد جدیدی برای حل مسائل این کشور اعم از امنیتی ، افراط گرایی و افزایش مواد مخدر شکل گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات لبنان گفت: ایران و سوریه دو کشور مهم در حل بحران و مسائل لبنان بودند و در زمانی که این کشور گرفتار بحران داخلی بود اجلاس دوحه توانست به این بحران خاتمه دهد.

وزیرامورخارجه همچنین رویکرد ایران و سوریه را در مسائل بوجود آمده در لبنان و غزه رویکردی درست مبنی بر حمایت از مردم مظلوم فلسطین ارزیابی کرد و ابراز امیدواری کرد رویکرد جامع جهان اسلام وکشورهای منطقه برای انجام کارهای بر زمین مانده و بازسازی غزه روندی با شتاب و قوت باشد و شکل مناسب خود را پیدا کند.

متکی در ادامه این نشست خبری با اشاره به بحران اقصادی جهان تصریح کرد: با وزیرامورخارجه سوریه در زمینه تحولات بین المللی و بحران اقتصادی کنونی جهان مشورت های خوبی داشتیم.

وی همچنین خبرداد که ولید معلم وزیرامورخارجه سوریه در ادامه سفرش به ایران با تنی چند از مسئولان کشورمان و از جمله دکتر احمدی نژاد در اصفهان دیدار خواهد کرد.